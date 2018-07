Départs en vacances : circulation difficile en vallée du Rhône sur l'A7

Avec la vague de départs en vacances estivales reviennent les traditionnels embouteillages en vallée du Rhône. Le trafic y sera particulièrement dense ce week-end. L'agglomération lyonnaise ne sera pas épargnée.

La vallée du Rhône va retrouver ce week-end le balai de klaxons et le parfum de gaz d'échappements des week-ends estivaux. Le début des vacances scolaires, ce vendredi soir, s'accompagne d'une première vague de départs en vacances. La circulation sera particulièrement difficile ce week-end. La journée de samedi, comme celle d'hier est classée orange dans le sens des départs, rouge en Île-de-France. Et ces difficultés en provenance de la région parisienne vont se propager en Auvergne-Rhône-Alpes avec le flux de vacanciers à destination de l'arc méditerranéen et de l'Italie. Le trafic est déjà dense sur l'A6, alors qu'une limitation de vitesse à 110 kilomètres heure a été mise en place sur l'A7 et l'A9 pour tenter de fluidifier le trafic.

Mais la circulation est dense à la mi-journée, en vallée du Rhône notamment, où l'on dénombre plusieurs incidents. Des bouchons sont en formation à la sortie de Lyon, entre Valence et Montélimar et à hauteur de Bollène ou d'Orange. Les temps de parcours dans ces zones commencent à grimper. A 13 heures il fallait déjà compter 1h20 entre Lyon et Valence au lieu de 45 minutes habituellement et 32 minutes au lieu de 11 entre Saint-Fons et Vienne. La journée de dimanche est classée verte mais orange en Auvergne-Rhône-Alpes où l'axe autourtier A7 devrait être particulièrement encombré. Bis repetita la semaine prochaine avec le week-end du 14 juillet.

Pour ceux qui empruntent le réseaux secondaire, rappelons que la nouvelle limitation de vitesse à 80km/h est entrée en vigueur au 1er juillet.