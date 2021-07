Bison Futé prévoit un vendredi "orange" à Lyon et dans la région ce 9 juillet, à l’occasion des premiers départs en vacances. Les conditions de circulation devraient se dégrader ce samedi.

À l’occasion de ce premier grand week-end de départs en vacances, la circulation sera "difficile" sur les routes de l’agglomération ce 9 juillet, notamment en direction du Sud de la France et des Alpes. Bison Futé prévoit un vendredi "orange" à Lyon et dans la région.

Ainsi il est recommandé aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7 en direction de Marseille de 10 à 20 heures, et plus particulièrement entre 14 et 17 heures où les conditions de circulation devraient être très difficiles. Le trafic devrait également être dense en direction des Alpes et notamment de Chambéry, entre 15 et 20 heures.

Attention, des embouteillages encore plus importants sont annoncés ce samedi sur les routes, Bison Futé a placé toute la France en rouge.