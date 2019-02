Départs au ski : gros bouchons entre Lyon et Chambéry

C’était attendu. De gros ralentissements ont lieu actuellement sur l’A43 entre Lyon et Chambéry. Notamment dans le sens des départs vers les stations de ski. Toute la région est classée noire en direction des Alpes ce samedi.

Il va falloir s’armer de patience. Ce samedi, les routes du Rhône, de l’Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Isère sont classées noires dans le sens des départs. Rouges dans celui des retours. A 9h30, ce samedi matin, plus de 20 km de bouchons étaient déjà à noter sur l’A43, axe très emprunté entre Lyon et Chambéry pour rejoindre après les stations de sports d’hiver. Il est recommandé, si possible, d'éviter au maximum le secteur.

Le pic de ralentissement n’est vraisemblablement pas atteint. Bison futé recommandait aux automobilistes d’éviter la tranche horaire 6h-18h et surtout la période entre 11h et 13h, annoncée comme la plus saturée de la journée.

En effet, ce samedi, toutes les zones sont en vacances scolaires. La Zone C (comprenant la région parisienne), débute ses vacances. La Zone B termine les siennes. Quant à la Zone A (dont fait partie Lyon), elle débute sa deuxième semaine. C'est le grand chassé-croisé.