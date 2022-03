Dédicace avec l’auteur d’"Un monde qui fond", un livre qui met en lumière le dérèglement climatique en montagne

Paru au mois de mars 2022, le livre Un monde qui fond met en lumière les conséquences du réchauffement climatique en montagne chez des êtres parfois oubliés ou invisibles, la faune et la flore. Son auteur, Camille Belsoeur, journaliste pour Lyon Capitale, est en dédicace ce jeudi 17 mars à la librairie Descours.

Mettre en lumière les conséquences du réchauffement climatique en montagne et le dérèglement de l’écosystème qui en découle, c’est le défi que s’est donné Camille Belsoeur en écrivant Un monde qui fond. Publié le 3 mars aux éditions Arkhé, l’ouvrage du journaliste qui collabore notamment avec Lyon Capitale, Le Temps ou encore France Info donne une voix, raconte l’histoire de ceux qui n’ont pas le loisir de se faire entendre et d’alerter sur leur condition, la faune et la flore de montagne.

À travers les histoires de six animaux et deux plantes – lièvre variable, lagopède, métra-lyre, renoncule des galaxies, gypaète ou encore libellules d’altitude – il raconte, en s'appuyant sur des interviews et des reportages, les conséquences du réchauffement climatique sur ces êtres oubliés, car méconnus. Ce jeudi 17 mars à 18h30, il sera présent à la librairie Descours, dans le 2e arrondissement de Lyon, pour une séance de dédicace et d’échanges sur son travail qui l'a amené, pendant un an, à parcourir "les massifs pour raconter ce "monde qui fond"".