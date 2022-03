La tombola de Fourvière, initialement prévue en mars, est prolongée jusqu'au mois de juin. Un report de date qui permet plus de "visibilité", indique la Fondation Fourvière, à l'initiative de l'événement.

La Fondation Fourvière, propriétaire du monument, a pour objectif de "financer la rénovation et le développement de la basilique." Pour cela, elle a lancé une tombola, le 1er décembre 2021 qui devait initialement prendre fin le 31 mars 2022. Une date finalement reportée au 30 juin qui permettra au monument de bénéficier de la visibilité offerte lors d'événements prévus au printemps.

Soutenu par le Lyonnais Stéphane Bern

Un événement soutenu par le présentateur passionné d'histoire Stéphane Bern. "Comme tous les Lyonnais, je suis très attaché à Fourvière, symbole de la capitale des Gaules", explique-t-il. Ce besoin de financement s'inscrit dans un projet de rénovation et réaménagement porté depuis 2016, intitulé "Un Nouvel Elan pour Fourvière". "Ce projet porte l’ambition de valoriser le site et son patrimoine exceptionnel, de développer l'offre touristique et culturelle et de créer un lieu de vie plus accueillant, convivial et inspirant", projette la Fondation.

Parmi les 200 lots à gagner lors du tirage au sort, un voyage pour deux à Rome, une voiture hybride ou encore une nuit pour deux dans un hôtel 5 étoiles. Chaque ticket, vendu au prix de 10 euros, "participe à la rénovation et au développement du patrimoine [...] de Notre-Dame de Fourvière", explique la Fondation.

