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L’immeuble de Décines touché par un incendie ce lundi 11 mai 2026. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Décines : des renforts de CRS déployés sur les lieux de l'incendie

  • par Loane Carpano

    • Suite à l'incendie meurtrier survenu ce lundi 11 mai à Décines, des renforts de CRS et des patrouilles Sentinelles ont été déployés par la préfecture.

    Ce lundi 11 mai au matin, trois personnes sont décédées au cours d'un incendie survenu dans un immeuble situé 18 rue Sully, à Décines-Charpieu. Selon les dernières informations communiquées par la préfecture du Rhône, quatorze victimes en urgence relative ont été transportées à l'hôpital après avoir été exposées à des fumées. 38 personnes ont quant à elles été prises en charge dans un gymnase déployé par la commune.

    En parallèle, la préfète indique que des renforts de CRS ont été mobilisés pour "accentuer la sécurité du quartier", tandis que des patrouilles Sentinelles ont été déployées pour garantir le périmètre de sécurité. "En plus de la Croix-Rouge et de la cellule d’urgence médico-psychologique, la métropole de Lyon et la ville de Décines-Charpieu mobilisent le CCAS et le bailleur LMH pour accompagner les habitants notamment dans leur relogement", précise la préfecture.

    Une enquête ouverte

    Alors que la piste criminelle est envisagée, une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Lyon des chefs de dégradation par "moyens dangereux ayant entraîné la mort, homicide volontaire en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée." L'enquête a été confiée aux services de la DCOS afin de déterminer les circonstances et les causes de l'incendie.

    Lire aussi : Incendie meurtrier à Décines : trois personnes décédées, la piste criminelle envisagée

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