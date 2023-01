Début du recensement 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes

Le recensement annuel débutera le 19 janvier en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année 894 communes de la région seront concernées, dont Lyon et Villeurbanne, comme chaque année.

Le recensement de la population 2023 débute ce jeudi 19 janvier en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus grosse enquête pour l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le recensement est conduit sur des périodes de cinq ans, afin d’obtenir un maillage le plus complet possible du territoire et de " décrire au mieux la population", précise l’Insee. Ces informations permettent aussi de déterminer les dotations de fonctionnement attribuées par l’État aux collectivités.

Cette année, 894 communes de la région seront concernées par le recensement, dont 110 réunissent plus de 10 000 habitants. Dans ces villes la collecte d’information se déroulera jusqu’au 25 février, dans celles de moins de 10 000 habitants elle prendra fin le 18 février. Au total, près de 3 200 agents seront mobilisés à travers toute la région durant cette période.

8% des foyers concernés à Lyon

Le recensement n’étant pas réalisé chaque année dans les communes de moins de 10 000 habitants, vous pouvez vous rendre sur le site du recensement pour savoir si votre ville est concernée. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, comme Lyon ou Villeurbanne, il est réalisé chaque année, mais ne concerne que 8% des foyers.

Si vous êtes concerné, vous recevrez un courrier dans votre boîte aux lettres. À l’intérieur de ce courrier, vous trouverez des codes d’accès vous permettant de répondre au questionnaire de recensement sur le site internet officiel. Vous serons demandé, les caractéristiques de votre logement, son nombre d’occupants, votre situation matrimoniale, professionnelle, votre nationalité ou encore vos modes de transports.