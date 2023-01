Lyon : le président du promoteur immobilier Alila ressort libre de sa garde à vue 

Placé en garde à vue lundi 16 janvier, Hervé Legros, le dirigeant du promoteur immobilier lyonnais Alila, est ressorti libre ce mardi après voir été entendu suite à des plaintes de salariés.

L’information judiciaire ouverte au mois d’octobre contre le promoteur immobilier lyonnais Alila avait conduit son dirigeant Hervé Legros et sa compagne Géraldine Mazier, directrice régionale du groupe, en garde à vue lundi 16 janvier. À ce stade le couple ne fait pas l’objet d’une mise en examen et est donc ressorti libre ce mardi 17 janvier en début de matinée.

Interrogé par Le Progrès, leur avocat Alain Jakubowicz précise que leur audition a duré "deux heures" et que des investigations sont toujours en cours.

Soupçons de harcèlement moral et abus de biens sociaux

Lundi aux environs de 10h30, des perquisitions ont été menées dans les locaux du groupe immobilier Alila et de nombreux dossiers concernant la construction de logements aidés ont été saisis dans les bureaux. Selon le Parquet de Lyon, l’information judiciaire a été ouverte pour harcèlement moral et abus de biens sociaux contre le spécialiste des logements sociaux. De source judiciaire toujours, on précise qu’une plainte avait été déposée par des salariés.

Alila a été créé en 2007 par Hervé Legros, qui se décrit comme entrepreneur autodidacte. Sept ans plus tard, le groupe spécialiste du logement aidé élargit son activité au logement intermédiaire, selon son site internet. Le groupe compte aujourd'hui plusieurs agences en France, en Ile-de- France, Aquitaine, Bretagne-Pays de la Loire et à Strasbourg pour l'est de la France.