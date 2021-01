De la neige et du verglas ce soir dans 10 départements de la région

Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance jaune ce dimanche 24 janvier. Des chutes de neige et du verglas sont attendus dans la soirée.

Neigera-t-il ce dimanche 24 janvier ? C'est possible. Météo France a placé la majeure partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour des risques de chutes de neige et de verglas à compter de ce soir. Tous les départements de la région sont concernés, à l'exception de l'Ardèche et de la Drôme.

A Lyon, les températures ne sont plus assez basses pour qu'il neige. Les flocons seront donc remplacés par des gouttes de pluie dans l'après-midi. L'Ain et le Cantal en revanche, qui ont déjà enregistré des chutes de neige ces derniers jours, pourraient bien voir quelques flocons ce soir.