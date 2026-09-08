Dans les coulisses de L’hôtel InterContinental de Lyon

L'InterContinental Lyon - Hôtel Dieu, 5-étoiles installé dans l'ancien Grand Hôtel-Dieu, incarne le luxe hôtelier lyonnais avec ses suites d'exception, sa clientèle internationale prestigieuse et son bar Le Dôme, élu meilleur bar d'hôtel au monde.

Ouvert en 2019, l’InterContinental Lyon - Hotel Dieu, avec ses 144 chambres, s’est imposé en à peine six ans comme une pièce maîtresse du paysage hôtelier lyonnais. L’établissement fait partie du cercle restreint des cinq-étoiles de la ville, aux côtés de la Villa Maïa, du Sofitel, de la Cour des Loges, de la Villa Florentine et de l’Hôtel Royal. Installé dans l’ancien Grand Hôtel-Dieu, ce monument a fait l’objet de la plus grande opération de rénovation privée d’un site classé en France.

Une clientèle largement internationale

Ces derniers mois, l’établissement a accueilli plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles Taylor Swift ou Sting. Sportifs, personnalités officielles ou stars internationales, l’hôtel s’est rodé à cet exercice particulier. En interne, on évoque des procédures bien établies pour anticiper les besoins de cette clientèle exigeante.

Plus globalement, l’InterContinental répond à une demande précise, celle de voyageurs loisirs souhaitant découvrir une destination française au-delà de Paris et la Côte d’Azur. L’arrivée de liaisons directes, avec Qatar Airways et Emirates, a ouvert de nouveaux horizons vers l’Asie et le Moyen-Orient. Résultat, la clientèle est aujourd’hui étrangère aux trois quarts, avec une saisonnalité marquée. Brésiliens l’hiver pour le ski, Américains du printemps à l’été, Australiens et clientèle du Moyen-Orient toute l’année.

Autre chiffre notable, la moitié des voyageurs sont membres du programme de fidélité IHG confirmant le poids de “l’effet marque” évoqué par les équipes lors de notre visite.

Au total, 150 personnes y travaillent. Une équipe dédiée pense chaque détail, de l’accueil des familles avec la mascotte Léo aux quatre niveaux d’attentions VIP. Un mélange de savoir-faire international et d’ancrage local où chaque service, si discret soit-il pour le client, mobilise en coulisses une organisation millimétrée.

Un accueil sans contrainte dès l’arrivée. Situé sur un quai particulièrement fréquenté, l’InterContinental met à disposition de ses clients un espace de dépose réservé. Le voiturier prend immédiatement en charge le véhicule, évitant ainsi la recherche d’une place de stationnement et permettant une arrivée fluide directement à l’entrée de l’hôtel.

@Eric Cuvillier

Vestibule de l'InterContinental Lyon @Eric Cuvillier