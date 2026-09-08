Le chef Yannick Alléno et l’Institut Lyfe s’associent pour ouvrir Pavyllon Lyon, place Bellecour. Cet établissement sert à la fois de restaurant et d’école de cuisine.

L’Institut Lyfe et le chef Yannick Alléno annoncent l’ouverture de Pavyllon Lyon, place Bellecour, à proximité de l’Hôtel-école Le Royal MGallery, ce mardi 8 septembre. Déjà présent à Paris, Monte-Carlo et Londres, l’établissement est conçu comme un restaurant ouvert au public mais également comme un lieu de formation, permettant aux étudiants de se former directement.

"Pavyllon est le concept qui me ressemble le plus", explique Yannick Alléno. "Il ne s’agit pas d’apprendre aux étudiants à reproduire notre cuisine, mais de leur transmettre une méthode et la confiance nécessaires pour inventer la leur et envisager leur avenir avec passion", a-t-il ajouté.

"Apprendre par l’expérience"

Le restaurant accueillera chaque année près de 600 étudiants de l’Institut Lyfe spécialisés dans les arts culinaires, la pâtisserie et l’hôtellerie-restauration. Ils seront encadrés par le chef Clément Lopez et une équipe de 20 professionnels formateurs. "Pavyllon Lyon incarne pleinement notre ambition : apprendre par l’expérience et offrir à nos étudiants des lieux d’application d’exception au contact des plus grands acteurs de nos métiers", souligne François Mary, le directeur général de l’Institut Lyfe.

Pensé par l’architecte Arnaud Behzadi, le restaurant s’articule autour d’un comptoir central de 24 places, auquel s’ajoutent 50 couverts en salle et 10 places dans un salon privatif baptisé Gérard Pélisson. Yannick Alléno signe la carte, avec une volonté de mettre en avant le terroir régional (Volaille de Bresse, sandre, écrevisses ou encore sabodet).

29 créations salées et sucrées sont proposées, avec des entrées à partir de 19 euros, des plats dès 28 euros et des desserts à 16 euros. Trois menus dégustation complètent l’offre, dont le Menu Bellecour, proposé à 95 euros. La carte des vins compte pour sa part 600 références, dont plus de 150 bouteilles affichées entre 35 et 45 euros. Les vins au verre débutent à 7 euros.

Fondé en 2008, le groupe Yannick Alléno possède désormais 27 restaurants et 18 étoiles Michelin au cumulé.

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