Actualité
Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon. (Corentin Lucas)

Affaire Plessy : Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, assure que "sa main n’a pas tremblé"

  • par Corentin Lucas

    • Quelques minutes avant le Vœu des Échevins, Mgr Olivier de Germay a réagi ce mardi à l’affaire entourant Jean-Bernard Plessy, ancien directeur des Chartreux. L’archevêque de Lyon affirme avoir été alerté directement par la jeune femme concernée en juin et avoir immédiatement pris des mesures.

    L’affaire concernant Jean-Bernard Plessy s’invite dans un moment hautement symbolique pour l’Église lyonnaise. Quelques minutes avant le Vœu des Échevins, ce mardi 8 septembre, Mgr Olivier de Germay est revenu sur les faits qui ont conduit à l’éviction du prêtre de la direction de l’Institution des Chartreux, situé dans le 1er arrondissement de Lyon.

    Pour rappel, le diocèse de Lyon a révélé le 2 septembre dernier que l’ancien directeur aurait entretenu une relation avec une étudiante majeure placée sous son autorité. Une enquête canonique a été ouverte et un signalement pénal a été effectué auprès du procureur de la République de Lyon. Jean-Bernard Plessy fait également l’objet de plusieurs interdictions, notamment celle d’entrer en contact avec la jeune femme et d’exercer un ministère dans le diocèse de Lyon.

    Lire aussi : Lyon : le directeur des Chartreux écarté pour avoir entretenu "une relation" avec une étudiante

    "En moins de dix jours", Jean-Bernard Plessy écarté

    Mgr Olivier de Germay assure que le diocèse n’a pas été saisi par une plainte. "D’abord, nous n’avons jamais reçu de plainte. Nous avons été contactés par une jeune femme de façon directe par mail en juin. Elle nous a évoqué sa relation avec le père en nous demandant si c’était bien ou mal." L’archevêque explique alors avoir d’abord souhaité écouter la jeune femme et prendre sa parole au sérieux.

    Selon Mgr Olivier de Germay, les mesures ont ensuite été prises immédiatement. "La procédure a été assez rapide, puisqu’en moins de dix jours, j’ai convoqué le directeur des Chartreux pour le démettre de ses fonctions. Il a reconnu les faits. La priorité était de protéger la jeune femme", affirme-t-il. Et d’assurer : "Ma main n’a pas tremblé. On a pris des mesures qui s’imposaient pour protéger cette jeune femme. Maintenant, les choses vont se poursuivre. Il appartient à la justice de qualifier les faits."

    Le départ de juillet interroge

    La communication autour de la mise en retrait de Jean-Bernard Plessy interroge toutefois sur la forme. Car le 9 juillet, à l’annonce de son départ, soit près de deux mois avant les révélations, le prête assurait simplement ne plus avoir "l’énergie nécessaire pour mener à bien [sa] mission." Deux mois de silence donc, que Mgr Olivier de Germay justifie : "La victime ne souhaitait absolument pas que ça se sache, donc la communication a été difficile. Et puis, fin août, son avocate a demandé à ce que l'information claire soit donnée sur les véritables raisons. C'est là qu'on a tout de suite publié notre communiqué", conclut-il.

    à lire également
    Auvergne-Rhône-Alpes : un million de billets délivrés grâce au dispositif "Scolaire + Mobilité Région"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Auvergne-Rhône-Alpes : un million de billets délivrés grâce au dispositif "Scolaire + Mobilité Région" 17:55
    Affaire Plessy : Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, assure que "sa main n’a pas tremblé" 17:27
    Festival d'Ambronay : le baroque retient son souffle 17:05
    Isère : les Rencontres de l’attractivité reviennent le 22 septembre 16:19
    Le chef Yannick Alléno ouvre Pavyllon Lyon, un restaurant-école place Bellecour 16:06
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Trois suspects interpellés près de Lyon après le vol d’une camionnette Amazon 15:33
    Lyon : l’assouplissement de la ZTL et la réouverture de la rue Grenette attendus "dans les prochains mois" 14:50
    Ain : au lac de Nantua, la Gravity Race prend le pari du trail pour faire grandir l’événement 14:14
    Une chute de 15 degrés en 24 heures : Lyon va connaître des températures plus fraîches à partir de mercredi 13:38
    Éducation : parents, laissez vos enfants s’ennuyer ! 12:55
    JO 2030 : Grospiron, président du Cojop, poussé vers la sortie 12:22
    "Cette décision va peser sur nos concitoyens" : le report du projet de loi renforçant les compétences des policiers municipaux provoque l’incompréhension à Lyon 12:02
    Lyon : l’industriel Alain Mérieux va remettre l’écu d’or lors du vœu des Échevins 11:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut