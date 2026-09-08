Isère : les Rencontres de l’attractivité reviennent le 22 septembre

Le mardi 22 septembre, la Maison Minatec de Grenoble accueillera les Rencontres de l’attractivité. Au programme, des ateliers et rencontres pour échanger sur l’avenir du tourisme en Isère.

"Et si l’attractivité commençait par l’hospitalité ?" C’est par cette simple question que l’on peut résumer les prochaines Rencontres de l'attractivité qui se dérouleront le mardi 22 septembre prochain à la Maison Minatec de Grenoble (Isère). Cette journée dédiée à l’avenir du tourisme dans le département sera l’occasion de soulever plusieurs problématiques, telles que la préservation de l’équilibre territorial, l’écoute des habitants ou encore la philosophie de l’accueil.

Le philosophe et écrivain Charles Pépin attendu

Un programme riche qui sera rythmé par les prises de parole successives de plusieurs intervenants, dont Charles Pépin, philosophe et écrivain, à 11 heures. Diplômé d’HEC, de Sciences Po Paris et agrégé de philosophie, il a enseigné la philosophie à la Maison d’éducation de la Légion d’honneur (Saint-Denis) et à Sciences Po Paris. Charles Pépin est également apparu dans plusieurs émissions télévisées, comme Culture et Dépendances (France 3), puis dans En aparté (Canal +), mais aussi à la radio, puisqu’il anime sur France Inter l’émission Sous le soleil de Platon et la chronique hebdomadaire La question philo. Auteur d’une quinzaine de livres, dont plusieurs essais philosophiques, Charles Pépin est l’un des essayistes français les plus traduits à l’étranger.

Jean-Pierre Barbier, président du Conseil départemental de l'Isère, Christophe Suszylo, président d'Isère Attractivité et vice-président en charge du tourisme et de l’attractivité et Nathalie Faure, vice-présidente d’Isère Attractivité et vice-présidente déléguée à la montagne, sont également attendus.

Cinq ateliers autour de l'hospitalité

L’après-midi donnera ensuite lieu à une série d’ateliers autour de l’hospitalité : "Hospitalité territoriale : de l'accompagnement des salariés internationaux à l'animation d'un réseau rural d'accueil touristiques" ; "S’inspirer des hospitalités du monde pour accueillir avec sens" ; "Tiers-lieux, coworking et nouvelles formes d’hospitalité" ; "L’hospitalité : tous acteurs à l’échelle de nos territoires" et "L’âme des lieux : quand l’artisanat réinvente l’hospitalité." Les rencontres s’achèveront aux alentours de 16 heureS.

Pour participer, les inscriptions sont obligatoires. Elles se clôturent ce jeudi 10 septembre.

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