Trois suspects interpellés près de Lyon après le vol d’une camionnette Amazon

Trois individus soupçonnés d’avoir dérobé une camionnette Amazon ont été interpellés lundi soir à Rillieux-la-Pape après une course-poursuite sur l’A46.

Une course-poursuite s’est terminée dans les bouchons de l’A46 ce lundi 8 septembre. Aux alentours de 19h, trois individus auraient dérobé une camionnette Amazon à Rillieux-la-Pape, avant d’être rapidement repérés par les forces de l’ordre. Alertée, une patrouille de la brigade de sécurité de terrain (BST) a retrouvé le véhicule grâce à son système de géolocalisation, au niveau de l’aire de Mionnay, sur l’autoroute A46.

Des colis jetés sur la bande d’arrêt d’urgence

Sur place, les policiers auraient aperçu trois individus en train de transférer les colis présents dans la camionnette dans un second véhicule. L’unité de lutte contre la délinquance de proximité les a ensuite suivi sur la route. Comprenant la situation, les suspects se seraient débarrassés de plusieurs colis sur la bande d’arrêt d’urgence tout en engageant une course-poursuite.

Elle a finalement pris fin au milieu d’un embouteillage. Les trois individus ont été interpellés. Lors du contrôle, les agents ont se sont aperçus que le conducteur roulait malgré l’annulation de son permis et était sous l’emprise de stupéfiants, selon les informations rapportées par Le Progrès.

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