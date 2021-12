Dans le Rhône, le Téléthon récolte plus de 700 000 euros

Le Téléthon 2021 s'est achevé dimanche 5 décembre. Dans le Rhône, l'association a récolté 757 350 euros, et la campagne de dons n'est pas finie.

Comme chaque année, le Téléthon organise un grand show télévisé et des évènements dans toute la France. L'objectif : récolter des fonds pour aider la recherche en faveur des personnes handicapées et gravement malades. Dans le Rhône, entre samedi 4 décembre et dimanche 5 décembre, le montant récolté s'élève à 757 350 euros, rapporte le Progrès.

Au niveau national, l'association a réuni 73 622 019 euros. Et la campagne de dons n'est pas encore close. Elle se termine le 1à décembre. Il est toujours possible de participer en appelant le 3637 ou en se connectant sur le site du Téléthon.