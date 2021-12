Lyon : la fondation Fourvière lance une tombola pour la rénovation de la basilique

De début décembre au 31 mars 2022, une grande tombola est organisée par la fondation Fourvière pour lever des fonds.

La fondation Fourvière, propriétaire de la basilique, a pour objectif de "financer la rénovation et le développement de la basilique." Elle a lancé une tombola, depuis le 1er décembre 2021, et jusqu'au 31 mars 2022, pour récolter des fonds. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux, vendredi 3 décembre.

Ce besoin de financement s'inscrit dans un projet de rénovation et réaménagement porté depuis 2016, intitulé "Un Nouvel Elan pour Fourvière". "Ce projet porte l’ambition de valoriser le site et son patrimoine exceptionnel, de développer l'offre touristique et culturelle et de créer un lieu de vie plus accueillant, convivial et inspirant", projette la fondation.

Les participants à la tombola pourront espérer gagner plusieurs lots comme des vélos électriques, des cours de cuisine à l'institut Bocuse, une voiture, des repas au restaurant, des places de match de basket...etc