Avec l'arrivée de l'automne et de ses feuilles mortes, la préfète du Rhône a tenu à rappeler l'interdiction du brûlage de végétaux à l'air libre.

Dans un communiqué envoyé à la presse lundi 14 octobre, début de l'automne, la préfète du Rhône a rappelé l'interdiction et les réglementations en vigueur concernant le brûlage de végétaux à l'air libre, dans le département du Rhône.

Pour rappel, suite à l'arrêté préfectoral du 9 août 2024, "le brûlage de résidus, de végétaux et de végétaux coupés, à l'air libre ou à l'aide d'un incinérateur individuel, ainsi que le brûlage de végétaux sur pieds, sont interdits pour les particuliers, les collectivités, les professionnels et les exploitants agricoles ou forestiers, sur l'ensemble du Rhône et toute l'année".

Aujourd'hui, selon l'Ademe, 15 % des foyers français ayant un jardin continuent à brûler leurs déchets végétaux. Soit 830 000 tonnes de déchets végétaux brûlés chaque année, illégalement.

Un enjeu environnemental important

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la combustion à l’air libre de végétaux

est une activité fortement émettrice de polluants dont certains cancérigènes et

d’autres responsables du changement climatique : particules (PM), oxydes d'azote (NOx), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), cancérigènes, monoxyde de carbone (CO), composés organiques volatils (COV), benzène cancérigène, dioxines et furanes, cancérigène.

Il s'agit donc d'un véritable enjeu environnemental et de santé publique.

Des solutions alternatives pour se débarrasser de ceux-ci sont alors à considérer, parmi celles-ci, des mesures plus respectueuses de l'environnement, telles que le compostage, le broyage ou encore la collecte en déchetterie.

A lire aussi : L’interdiction de brûler ses déchets verts toujours en vigueur dans la Drôme