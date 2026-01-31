Caroline Muller, l’une des porteuses du concept inédit d' "AG du futur", est l'invitée de Lyon Capitale / 6 minutes chrono.

Une expérience immersive inédite pour repenser l'entreprise de demain s'installe à Lyon, portée par un écosystème rhônalpin engagé.

Lyon accueillera le 5 février prochain une initiative originale baptisée "L'AG du futur", un concept inédit de conférence théâtralisée qui détourne les codes de l'assemblée générale d'entreprise pour explorer les scénarios prospectifs de l'entreprise de demain. Caroline Muller, l'une des porteuses du projet, est venue présenter ce rendez-vous qui promet de bousculer les réflexions sur la gouvernance d'entreprise.

Un concept qui mêle théâtre et prospective

L'originalité de l'AG du futur réside dans son format hybride. Sur scène, un conseil d'administration fictif présente des résolutions concernant la redirection stratégique d'une entreprise, tandis que les spectateurs endossent le rôle d'actionnaires et sont appelés à voter réellement sur ces propositions. "On n'est pas là pour servir de l'eau tiède aux spectateurs", affirme Caroline Muller, soulignant l'approche radicale et exigeante du concept.

Cette immersion permet d'aborder des questions complexes liées à la redirection environnementale et sociétale des entreprises autrement. "Par le jeu du théâtre, il y a des scènes hors champ qui viennent s'entremêler avec une parole plus correcte", explique-t-elle, ajoutant que cette méthode permet de "parler à notre raison et à notre cœur".

Un écosystème rhônalpin mobilisé

Le concept a déjà connu deux éditions parisiennes couronnées de succès. Son arrivée à Lyon s'inscrit dans la logique d'un territoire "dynamique et innovant".

L'événement bénéficie du soutien de partenaires locaux de poids : l'INSA Lyon, à travers sa fondation, et le collège d'ingénierie de Saint-Étienne accueilleront l'événement dans le magnifique amphithéâtre Appel. Des figures entrepreneuriales régionales sont également associées au projet, notamment Tissage de Charlieu, le groupe Mondial Tissus, Nouvelles Fibres Textiles, Nutrisens ou encore Charles & Alice.

Un public large attendu

L'AG du futur s'adresse à un public varié : dirigeants, professionnels du monde de l'entreprise, institutionnels, mais aussi étudiants et futurs décideurs. La billetterie est ouverte à tous ceux qui s'interrogent sur la gouvernance d'entreprise et souhaitent explorer de nouvelles perspectives.

Quatre résolutions seront soumises au vote du public ce soir-là, portées par des professionnels experts dans leur domaine, tous issus de l'écosystème rhônalpin. Si la filière textile sera au cœur des discussions, les enjeux abordés dépasseront largement ce seul secteur pour toucher aux questions fondamentales de la transformation des entreprises.

Une manière originale de sortir des sentiers battus" et de "penser en dehors de la boîte" pour imaginer collectivement l'avenir des organisations.

Inscirptions L'Assemblée Générale du Futur

Jeudi 5 février 2026 à 18h30

INSA Lyon – Amphithéâtre Capelle (Villeurbanne)



Retranscription intégrale de l'entretien avec Caroline Muller

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 Minutes Chrono. Nous accueillons aujourd’hui Caroline Muller. Bonjour. Alors Caroline Muller, vous êtes l’une des porteuses de l’AG du futur. L’AG du futur, évidemment on va en parler, mais là, comme ça, tout de suite, ça suscite en tout cas la curiosité. C’est un concept qui arrive à Lyon, qui va débarquer à Lyon le 5 février. Est-ce que je peux dire que c’est une sorte de conférence théâtralisée ? C’est un petit peu ça ?

C’est tout à fait ça.

Alors l’AG du futur, il faut quand même dire très clairement de quoi il s’agit.

Alors l’AG du futur, c’est en effet une conférence théâtralisée, c’est-à-dire qu’on détourne les codes d’une assemblée générale d’entreprise pour explorer des scénarios prospectifs et imaginer l’entreprise de demain. L’autre aspect original de cette conférence théâtralisée, c’est que c’est une expérience immersive pour les spectateurs qui sont dans la salle, c’est-à-dire que sur scène, vous allez avoir le conseil d’administration d’une entreprise fictive qui vient pour présenter des résolutions qui concernent la redirection stratégique de l’entreprise, et ces résolutions, le conseil d’administration les soumet au vote des spectateurs qui sont du coup actionnaires d’un soir.

Et donc, ça s’adresse à qui finalement ?

Ça s’adresse à toutes les personnes qui s’interrogent sur la gouvernance d’entreprise.

Ça va être des dirigeants économiques ?

Des dirigeants, des professionnels du monde de l’entreprise, des institutionnels, mais aussi des étudiants, des futurs décideurs. C’est un public très large, puisque la billetterie est d’ailleurs ouverte, donc on s’adresse à une cible large.

Et là, comment vous est venue l’idée d’organiser ce concept ?

La personne qui est à l’origine du concept, il a été imaginé par Geneviève Ferrand-Cruzé. C’est la cofondatrice d’un cabinet, Profil, un cabinet de conseil en stratégie et qui est aussi centre de recherche. Elle a imaginé ce concept pour donner à réfléchir autrement autour de ces sujets qui touchent à la redirection environnementale et sociétale des entreprises. Il y a déjà eu deux éditions à Paris qui ont très bien marché, donc le concept plaît et il arrive à Lyon. Pourquoi Lyon ? Parce qu’on est dans un écosystème dynamique, innovant, et que ça faisait d’autant plus sens de donner l’AG du futur à Lyon.

Il y a un écosystème lyonnais qui s’est emparé du sujet pour lui donner vie ici à Lyon. Et quand vous disiez que c’est un peu sortir des sentiers battus, c’est un peu “think outside the box”, c’est-à-dire qu’on réfléchit un peu de côté.

Exactement. Il y a une approche qui a une forme de radicalité. On n’est pas là pour servir de l’eau tiède aux spectateurs, mais l’idée, c’est vraiment de donner à réfléchir avec une matière qui est exigeante, qui se veut inspirante et qui ouvre des perspectives crédibles, puisque l’ensemble est porté par des professionnels qui sont tous experts dans leur domaine et tous issus d’écosystèmes rhônalpins, pas seulement Lyon mais Rhône-Alpes au sens large.

Donc on a le conseil d’administration qui sera sur scène. Dans le public, on aura finalement… Vous savez de qui sera composé le public ? Si on a le conseil d’administration sur scène, le public, c’est qui finalement ?

Alors le public joue un rôle dans cet AG du futur. Le public, ce soir-là, a le rôle d’actionnaire.

Il a le rôle d’actionnaire.

Il a le rôle d’actionnaire, donc on va lui présenter quatre résolutions pour lesquelles il aura un droit de vote. Il va voter réellement ces résolutions.

Vous parliez de l’écosystème rhônalpin, je crois que vous avez des partenaires.Je crois qu’il y a l’INSA, le collège d’ingénierie de Saint-Étienne. Qu’est-ce qui vous apporte cet écosystème ?

Beaucoup de choses. Comme dans tout projet, le projet ne peut exister que par ses partenaires, la coopération entre nous a été clé. L’INSA, à travers sa fondation et le collège d’ingénierie, nous apporte un soutien clé et nous accueille dans ce magnifique amphithéâtre qu’Appel. Parmi les partenaires, il y a aussi plusieurs figures de l’entrepreneuriat rhônalpin. Nous avons Tissage de Charlieu avec Éric Rohl, Erwan Cherqui avec Mondial Tissus, mais nous avons aussi Nouvelle Fibre Textile, qui est portée par Tissage de Charlieu et Synergy TLC. Ce sont des partenaires qui incarnent la filière textile dont on parlera ce soir-là. Mais ce dont on va parler dépasse la vie de la filière textile. On a aussi des partenaires dans l’agroalimentaire avec Thierry Goubeau de Charles et Alice.

Je reviens un peu sur ce que je vous disais sur le concept de l’AG du futur. Ça veut dire que quelque part, pour organiser cet AG du futur, il y avait un manque dans l’entreprise, dans la compréhension ?

Ce que l’AG du futur apporte de plus, dans ce format où on mêle théâtre et conférences, c’est une manière de parler à notre raison et à notre cœur. Par le jeu du théâtre, il y a des scènes hors champ qui viennent s’entremêler avec une parole plus correcte. C’est ça qui donne ces moments de respiration, qui donne à réfléchir autrement, qui permet d’ouvrir les horizons et qui, à un moment donné, permet de nous inspirer.

Nous qui ne sommes pas que des êtres de raison sur ces sujets complexes. Ce que j’entends, c’est effectivement ouvrir le champ des possibles et essayer de faire un pas de côté pour réfléchir autrement. En tout cas, c’est le 5 février, dans l’amphithéâtre de l’INSA, et la billetterie ouvrira. On vous en dira un peu plus en annonce de cette vidéo. Merci beaucoup d’être venue sur le plateau de 6 Minutes Chrono nous expliquer cet AG du futur. À très bientôt.

Au revoir.