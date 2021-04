Covid-19 : Olivier Véran ouvre le vaccin pour les 55 ans et plus dès le 12 avril

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé l'ouverture du vaccin pour les personnes de 55 ans et plus à partir du lundi 12 avril.

Dans une volonté d'accélérer la vaccination sur la population française, Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, a déclaré au Journal Du Dimanche l'extension du vaccin pour les personnes de 55 ans et plus. "On élargit la vaccination. Les autorités sanitaires y sont favorables".

Selon lui, il est nécessaire d'augmenter la cadence pour faire perdre du terrain à la Covid-19. D'autant plus que "beaucoup d'aidants familiaux, ont entre 55 et 60 ans. D'autres sont en couple avec un partenaire plus âgés." Pour y parvenir, il compte sur deux vaccins. Le premier, l'AstraZeneca, à partir de demain "tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront le recevoir". Le second, Johnson & Johnson, livré en France à partir de demain, sera administré "par cohérence et souci d’efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions".

Le vaccin fabriqué par Janssen-Cilag (Johnson & Johnson) est autorisé depuis le 12 mars en France. Une première livraison de 200 000 doses arrivera avec une semaine d'avance.

Un autre vaccin proposé pour les moins de 55 ans ayant reçu une première dose de l'AstraZeneca

Les autorités de santé vont proposer aux moins de 55 ans une dose d'un vaccin différent après la première injection de AstraZeneca, crée par le laboratoire anglo-suédois. Une décision qui fait suite aux quelques cas de thromboses (caillots sanguins) découverts en Europe. 533 000 personnes seraient concernées par cette deuxième dose.

Olivier Véran a aussi déclaré "l'espacement des deux doses de vaccin de Pfizer-BioNTech et Moderna". A partir du 14 avril "nous proposerons un rappel à 42 jours au lieu de 28 actuellement. Ça va nous permettre de vacciner plus vite sans voir se réduire la protection".