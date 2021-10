Covid-19 : le Rhône flirte avec le seuil d'alerte

En baisse depuis le 15 août, le taux d'incidence du covid-19 dans le département est à peine retombé en dessous de 50 pour 100 000 habitants.

Depuis le 5 octobre, le taux d'incidence dans le Rhône flirte avec le seuil d'alerte, qui est de 50 cas de covid-19 pour 100 000 habitants. Sur la semaine glissante du 5 au 11 octobre, le taux d'incidence est de 49,3. Il passe donc sous le seuil d'alerte. Mais la barre du seuil d'alerte avait déjà été atteinte le 09 octobre, avec un taux d'incidence de 49,9 avant de remonter légèrement au-dessus du seuil le lendemain puis de redescendre. D'autant plus que le nombre de personnes testées par jour est aussi en baisse.

Difficile donc d'affirmer que le Rhône est bien passé en-dessous du seuil, et si la courbe va continuer de descendre ou si on assiste à une stagnation. Si la baisse sous le seuil d'alerte s'avérait plus durable, sur 5 jours au moins, le port du masque à l'école pourrait ne plus être obligatoire dans le Rhône. C'est déjà le cas dans plusieurs départements de la région.