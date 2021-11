Covid-19 : l'épidémie reprend lentement dans le Rhône

Au 10 novembre, le taux d'incidence dans le Rhône est de 103,7. Il a doublé en moins d'un mois, sans que des mesures sanitaires supplémentaires ne soient ajoutées pour l'instant.

Après avoir stagné autour de 50 cas pour 100 000 habitants pendant plusieurs semaines, le taux d'incidence repart à la hausse dans le département du Rhône. Il est de 103,7 entre le 4 et le 10 novembre 2021, contre 98,4 en France. Le 11 novembre, ce taux avait légèrement diminué (96) sans que cette baisse ne soit significative, puisque lors d'un jour férié, le nombre de tests réalisés est moins important et fausse le taux d'incidence.

Le taux de positivité des tests réalisés est aussi en augmentation, autour de 3,6 %. Il était redescendu autour de 1 % suite à la 4ème vague de l'épidémie durant l'été 2021.

Actuellement dans le Rhône, 159 personnes sont hospitalisées et atteintes du Covid-19. Parmi elles, 31 personnes sont en soins critiques, ce qui correspond à une tension hospitalière de 16 %, un chiffre relativement bas pour le moment. Ces chiffres sont aussi en légère augmentation depuis fin octobre, où 103 personnes étaient hospitalisées le 30 octobre.

Des mesures sanitaires qui restent en vigueur

Pour l'heure, pas de nouvelles mesures sanitaires à l'horizon dans le département. Le port du masque reste obligatoire en intérieur, et pour les enfants dans les écoles. Le pass sanitaire aussi continue de s'appliquer dans les établissements et évènements rassemblant du public à partir de 50 personnes. Il est possible de l'obtenir par un schéma vaccinal complet, un test covid-19 négatif (remboursé uniquement sur ordonnance) et un certificat de rémission de la maladie.

Dès le 15 décembre, pour les plus de 65 ans, la validité du pass sera conditionnée à l'injection d'une troisième dose. Dans le département, 95 % des plus de 12 ans ont reçu au moins une dose du vaccin contre le covid-19.