Arts immersifs au TNG : la technologie au service de l'imaginaire au festival Micro Mondes

La quatrième édition de Micro Mondes, festival dédié aux arts immersifs, se déroule au TNG, à Vaise.

Les arts immersifs, kézako ? Il s’agit de spectacles, d’installations ou de performances qui constituent une invitation à l’expérience, qui se vivent de l’intérieur, au cœur du dispositif, dans l’intimité de la rencontre.

Une façon de plonger au sein d’imaginaires artistiques qui s’appuient sur des utilisations originales des nouvelles technologies et invitent à une autre relation entre spectateurs et œuvres.

La quatrième édition de cet événement singulier comprendra une poignée de spectacles, dont Les Aveugles de Julien Dubuc (du 16 au 28 novembre) inspiré du texte éponyme de Maurice Maeterlinck et deux créations de l’artiste libanaise Tania El Khoury. Cutural Exchange Rate (du 16 au 28 novembre), qui invitera le spectateur à mener l’enquête dans une salle de consigne parfaitement reconstituée. As far as my fingertips take me (du 16 au 28 novembre) propose une conversation tactile et sonore avec Basel Zaraa, réfugié palestinien de Syrie.