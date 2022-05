Depuis ce lundi 16 mai, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports en France et à Lyon. Plus besoin de se couvrir le nez et la bouche pour prendre le bus, le métro, le train, l’avion… alors que le taux d’incidence a retrouvé son niveau du mois de novembre à Lyon.

Il s’agissait de l’une des premières mesure prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, elle est désormais complètement levée. Encore obligatoire dans les transports en commun, le port du masque n’est désormais plus demandé aux Lyonnais et aux Français pour voyager en bus, métro, train, avion, taxi, etc. Une décision effective depuis ce lundi 16 mai et annoncée par le ministre de la Santé au début du mois, alors que l’épidémie est toujours présente, mais recule de manière importante.

Où en est la circulation du virus ?

À Lyon et dans le Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au 12 mai, le taux d'incidence est de 317 sur une semaine glissante. Ce taux était de 4 655 au pic le vendredi 21 janvier. Cet indicateur clé permet de mesurer à l’instant T la circulation du virus sur le territoire car il détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. On observe ainsi que dans le Rhône le taux de contamination sur une semaine est revenu à son niveau le plus bas depuis le 23 novembre 2021.

Protéger les plus fragiles

L’épidémie est donc en net recule, mais le virus reste présent ce qui incite les autorités à recommander aux personnes fragiles ou à risques de continuer à porter le masque dans les transports afin de se protéger. Dans le cas où une nouvelle vague de Covid-19 venait à toucher la France dans les prochaines semaines ou mois, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a évoqué un possible rappel vaccinal "à l'automne prochain si une nouvelle vague devait émerger".