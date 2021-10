Covid-19 dans le Rhône : 92,8 % des plus de 12 ans sont vaccinés, la vaccination stagne

Depuis mi-septembre, la courbe des vaccinations dans le Rhône n'augmente plus que très légèrement, tandis que presque 1,5 millions de Rhodaniens sont vaccinés.

Dans le Rhône, plus de 9 personnes sur 10 sont vaccinées au moins une dose, parmi celles éligibles à la vaccination contre le covid-19. Cela représente 1 479 033 personnes et 78,8 % de la population.

Depuis mi-septembre, la courbe de l'évolution de la vaccination se tasse, dans le Rhône comme en France, car une grande partie de la population est déjà vaccinée. Autour de 1000 personnes reçoivent une première dose chaque jour dans le département.

La répartition par classes d'âge est aussi parlante. Les plus âgés sont plus vaccinées, mais l'écart entre les classes d'âge s'est considérablement réduit depuis l'été. Le défi des autorités de santé est maintenant de convaincre les personnes éligibles et encore non-vaccinées de recevoir le vaccin, notamment les plus de 80 ans et les plus jeunes.