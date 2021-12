Neuf cas du variant Omicron ont été détectés en France ce vendredi 3 décembre, dont un premier cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour rappel, le virus du Covid-19 circule toujours intensément dans le département du Rhône.

Un cas détecté en Auvergne-Rhône-Alpes

"À ce stade, 9 cas ont été détectés en France dans les territoires suivants : La Réunion, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ile-de-France, Pays de la Loire et Région Grand Est", a indiqué la Direction générale de la Santé dans un communiqué."Dès que les résultats des tests RT-PCR des patients ont été connus, et avant même l'obtention des résultats du séquençage, les patients se sont isolés à leur domicile et les mesures d'identification et d'isolement des personnes contacts à risque ont été mises en œuvre", a poursuivi la DGS. Après la Réunion, les trois premiers cas ont été détectés en France métropolitaine, plus particulièrement en Ile-de-France, dans le Haut-Rhin et en Vendée, à chaque fois chez des voyageurs en provenance d'Afrique.

L'incidence grimpe en flèche dans le département du Rhône

À noter que dans le département du Rhône le virus circule de plus en plus. D'après les derniers chiffres stabilisés au lundi 29 novembre, le taux d'incidence est de 503 (les données prennent donc en compte la période entre le mardi 24 novembre et le lundi 29 novembre). Ce taux était de 284 le 22 novembre, il y a une semaine, et de 135 le 15 novembre, il y a deux semaines. Le nombre de nouveaux cas a triplé en deux semaines dans le département.

