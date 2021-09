Covid-19 à Lyon : pourquoi le pass sanitaire doit-il rester obligatoire dans les centres commerciaux du Rhône ? 

Invité de BFMTV et RMC ce lundi matin, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a annoncé la fin du contrôle du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux de 18 départements à partir de mercredi. Pour autant, il devrait rester en vigueur dans le Rhône pendant encore plusieurs jours. Explications.

Depuis plusieurs jours, la situation épidémique s’améliore en France. À cet égard, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce lundi matin sur BFMTV et RMC que le pass sanitaire ne serait plus contrôlé à partir de mercredi, dans une grande partie des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Une décision prise en raison de "la baisse du taux d’incidence constatée sur l’ensemble du territoire", précisait un peu plus tard le gouvernement dans un communiqué.

Néanmoins, pour le moment, seuls seront concernés "les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, dans les départements où l’incidence est passée sous les 200 pour 100 000 habitants et où depuis une semaine cette incidence est en baisse continue", expliquait le ministre sur le plateau de BFMTV. Ces départements sont au nombre de 18 et parmi eux ne figurerait pas le Rhône.

Une question de temps

Bien que le département affiche un taux d’incidence de 181 cas sur la semaine du 27 août au 2 septembre, selon les chiffres publiés par Santé Publique France, cela ne serait pas encore suffisant. Tout simplement, parce que le taux d’incidence n’est pas resté sous la barre des 200 pendant la totalité des sept jours imposés par le gouvernement.

En début de soirée, ce mardi 7 septembre, la préfecture n’avait d’ailleurs toujours pas reçu d’instructions de la part du ministère concernant une éventuelle levée de cette mesure sanitaire dans les centres commerciaux du Rhône. Si dans les prochains jours le taux d’incidence se maintient en dessous de 200, pour 100 000 habitants, la mesure pourrait alors être levée, mais pas avant.

Jusqu'à présent, le pass sanitaire est contrôlé dans 12 centres commerciaux de la Métropole de Lyon, à savoir :

La Confluence (Lyon 2e)

La Part-Dieu (Lyon 3e)

Auchan (Caluire-et-Cuire)

Grand Ouest (Écully)

Carrefour (Francheville)

2 Vallées (Givors)

St Genis 2 (Saint-Genis-Laval)

Porte des Alpes (Saint-Priest)

7 Chemins (Vaulx-en-Velin)

Carré de Soie (Vaulx-en-Velin)

Carrefour (Vénissieux)

Ikea (Vénissieux)

Hors de l'agglomération, le Géant Casino de Villefranche-sur-Saône, au nord de la capitale des Gaules, est lui aussi toujours sujet au pass sanitaire.

