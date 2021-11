Spectacle à Lyon : Topick au top de l’humour à l’Espace Gerson

Ceux qui ont vu ce zigoto totalement cintré seront ravis d’apprendre qu’il revient à l’Espace Gerson du 1er au 4 décembre, avec un nouveau spectacle, Topick dans l’excellence ordinaire.

On se souvient que, dans son premier spectacle, Topick, fou normal, il donnait sur scène, transpirant à grosses gouttes sous son anorak, les skis aux pieds, un cours de conversion juché sur une table étroite en s’imaginant face à une piste noire jonchée de sang.

Topick tentait aussi, vainement disons-le, de manger un yaourt dont le contenu était projeté en l’air. Et il battait le record, homologué nulle part, de vitesse immobile. Cela en pédalant furieusement sur un vélo placé en équilibre précaire sur des bandes roulantes, puissamment aidé par une pharmacopée volée à Vinokourov.

Entre autres délires qui entraînaient des cascades de rire de tout un public, abasourdi mais enthousiaste.

Ceux qui n’ont pas encore découvert le phénomène savoyard seront enchantés de faire sa connaissance lors de ce troisième opus. Un one man show qui a pour but de mettre encore une fois le monde social cul par-dessus tête en renversant convenances et conventions.

Topick dans l’excellence ordinaire – Du 1er au 4 décembre à l’Espace Gerson - Lyon 5e – www.espacegerson.com