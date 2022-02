Covid-19 à Lyon : la baisse du nombre de cas se poursuit dans le Rhône

Le nombre des contaminations au Covid-19 poursuit sa décrue dans le Rhône depuis quelques jours et alors qu’un certains nombre de mesures sanitaires ont été allégées ce mercredi 2 février. Le taux d’incidence est désormais de 3 552 cas pour 100 000 habitants, soit une baisse de 1 000 cas en une semaine.

Ce mercredi 2 février marque un allègement des restrictions sanitaires prises ces dernières semaines pour lutter contre la 5e vague du Covid-19 et le variant Omicron. Le port du masque obligatoire dans les rues de Lyon et Villeurbanne vient d’être levé, tout comme les jauges imposées dans les enceintes sportives et les salles de spectacle.

Des annonces promises fin janvier par le Premier ministre Jean Castex et qui interviennent alors que le nombre de cas de Covid-19 diminuent enfin dans le Rhône. Après un pic à 4 654 cas pour 100 000 habitants le 21 janvier, le taux d’incidence est désormais de 3 552, selon les dernières données publiées par Santé publique France en date du 29 janvier.

Baisse des contaminations

Indicateur clé de l’évolution de la situation épidémique, le taux d’incidence permet de déterminer le nombre de cas positifs sur une semaine glissante pour 100 000 habitants. Il se base sur des indicateurs de surveillance virologique, dont l’objectif est de remonter les données de tests (RT-PCR) réalisés par l’ensemble des laboratoires de ville et autres établissements hospitaliers, ainsi que les tests antigéniques réalisés par les laboratoires, les pharmaciens, les médecins et les infirmiers.

Les dernières données de Santé publique France illustrent donc bien un reflux du nombre de cas et par conséquent une décrue de la 5e vague, toutefois les contaminations restent encore très élevées dans le Rhône et en France, où le taux d’incidence moyen est encore 3 488 cas pour 100 000 habitants.

Les 10-19 ans les plus contaminés

Dans le département, c’est actuellement chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans que le virus circule le plus, le taux d’incidence y est ainsi de 5 688 cas pour 100 000 habitants. Découvrez ci-dessous le détail par catégorie d’âge.

Taux d’incidence moyen dans le Rhône : 3 552

0-9 ans : 4 477

10-19 ans : 5 688

20-29 ans : 3 874

30-39 ans : 4 815

40-49 ans : 4 451

50-59 ans : 2 544

60-69 ans : 1 661

70-79 ans : 1 325

80-89 ans : 1 138

90 ans : 1 558

Le pic des hospitalisations pas encore atteint

Malgré cette évolution positive, la 5e vague du Covid-19 n’est pas encore complètement dans le rétroviseur alors que le pic des hospitalisations n’est pas encore atteint. Actuellement, aux Hospices civils de Lyon, 94 % des lits de réanimation sont occupés, soit 4 points de moins que la semaine précédente. Ils sont donc 66 mardi 1er février, contre 71 la semaine précédente et 79 il y a deux semaines. Cependant, les hospitalisations continuent de progresser dans le Rhône.

Ce mardi 1er février, d'après un dernier point transmis par les HCL la situation se déclinait comme suit :

531 personnes sont hospitalisées des suites du covid-19 dans les Hospices Civils de Lyon, soit 62 de plus que la semaine précédente.

sont hospitalisées des suites du covid-19 dans les Hospices Civils de Lyon, soit 62 de plus que la semaine précédente. 1 219 personnes sont hospitalisées des suites du covid-19 dans l'ensemble du territoire du Rhône (tous les établissements de la Métropole de Lyon, du Rhône, le CH de Bourgoin et le CH de Vienne). À titre de comparaison, la semaine passée, les hôpitaux lyonnais enregistraient 1125 personnes hospitalisées dans le Rhône.

sont hospitalisées des suites du covid-19 dans l'ensemble du territoire du Rhône (tous les établissements de la Métropole de Lyon, du Rhône, le CH de Bourgoin et le CH de Vienne). À titre de comparaison, la semaine passée, les hôpitaux lyonnais enregistraient 1125 personnes hospitalisées dans le Rhône. 66 patients covid-19 sont en réanimation dans les HCL ; 109 patients covid-19 sont en réanimation dans l'ensemble du territoire du Rhône.

