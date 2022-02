Covid-19 à Lyon : la baisse des contaminations se poursuit dans le Rhône

Chaque jour les contaminations au Covid-19 baissent à Lyon et dans le Rhône où le reflux de l’épidémie, comme ailleurs en France, est désormais bien enclenché. Selon les deniers chiffres publiés par Santé Publique France, les contaminations sont désormais revenues au niveau de la fin de l’année 2021. Au 11 février le taux d’incidence était de 1 251 contre 4 655 au pic de la 5e vague, le 21 janvier.

La 5e vague de l’épidémie de Covid-19 n’est pas encore derrière nous, mais l’horizon continue de s’éclaircir à Lyon et dans le Rhône où les contaminations ne cessent de baisser depuis le pic atteint le 21 janvier. En cette première quinzaine du mois de février, la courbe des contaminations est on ne peut plus claire et la décrue est nette. Le meilleur moyen d’estimer la circulation du virus à un instant T sur un territoire est de se référer au taux d’incidence, un indicateur qui détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au vendredi 11 février, le taux d'incidence est de 1 251 (les données prennent donc en compte la période entre le 5 février et le 11 février). Cela illustre donc qu’il reste un nombre de cas élevé et que la 5e vague de Covid-19 n’est pas encore terminée, en revanche lorsque l’on se réfère au pic de contaminations atteint le 21 janvier où 4 655 cas pour 100 000 habitants étaient enregistrés on voit la nette décrue de l’épidémie.

Les 30 - 39 ans les plus touchés par le virus

Actuellement, le plus grand nombre de contaminations est enregistré chez les 30 à 39 ans dans le Rhône avec 1 731 cas. Chez les plus jeunes et notamment les collégiens et les lycéens de 10 à 19 ans les contaminations continuer de baisser sensiblement, en passant en une semaine de 3 445 cas pour 100 000 habitants à 1 394. Comme en atteste également le nombre beaucoup plus faible de classes fermées dans l’Académie la semaine dernière. Le vendredi 11 février, 524 classes étaient fermées dans l'Académie de Lyon contre 1 472 il y a une quinzaine de jours.

Les chiffres des contaminations par catégories d’âge :

0-9 ans : 1 252

10 à 19 ans : 1 394

20 à 29 ans : 1 392

30 à 39 ans : 1 731

40 à 49 ans : 1 480

50 à 59 ans : 1 069

60 à 69 ans : 791

70 à 79 ans : 718

80 à 89 ans : 660

90 ans et + : 963

