Shopping cocooning à Lyon : et si on restait bien au chaud à la maison ?

La période des fêtes est propice au cocooning. Lyon Capitale vous a déniché quelques idées dans les boutiques lyonnaises pour rester bien au chaud à la maison.

Le retour de la broderie

Loin d’être has been, la broderie fait son grand retour et s’impose parmi les tendances du moment. Pour tous les néophytes qui souhaiteraient s’initier, optez pour ce kit de la marque française Make me Stitch. Aiguille, fil, motifs imprimés sur du papier hydrosoluble, sticker, instructions… il contient tout le nécessaire pour une séance de DIY Broderie. Vous allez enfin pouvoir customiser votre tee-shirt blanc ou votre tote bag préféré, avec de jolis motifs hivernaux.

Kit broderie “ski trip” – À partir de 29 € – Pompon Girl – 23, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Tea time

Fin 2021, la boutique La Chari’thé a pris ses quartiers en Presqu’île et propose les thés et infusions de la Fabrikathé, conçus artisanalement dans la Loire. Pour vous réchauffer et égayer vos papilles, craquez pour une de leurs créations de l’hiver, notamment l’infusion bio au nom évocateur “En grosses chaussettes sous le plaid”. Elle renferme tout un florilège de saveurs avec des notes franches de thym, de romarin, de girofle et une fin de bouche douce avec des touches de gingembre confit et d’épices.

Infusion “En grosses chaussettes sous le plaid” – 50 g : 6,40 €. La Chari’thé – 15, rue de la Charité, Lyon 2e

Retomber en enfance

Guimauve aérienne et fondante à la vanille de Madagascar, chocolat craquant noir ou au lait… Ces oursons d’antan revisités n’ont pas fini d’émoustiller vos papilles… Pour les trouver, rendez-vous chez l’artisan chocolatier Louis Simart, qui sélectionne lui-même ses grands crus de chocolat. L’occasion d’apercevoir le laboratoire situé à l’arrière de la boutique, et dans lequel tous les produits sont fabriqués.

Coffret de 8 Oursons Guimauve – 12 €. Louis Simart Chocolatier – 47, rue Franklin, Lyon 2e

Raclette écolo

Exit l’appareil à raclette disgracieux, volumineux et qu’on ne sait jamais où brancher. Esthétique et écologique, l’appareil Lumi de chez Cookut fonctionne avec des bougies chauffe-plat et fait fondre votre fromage en moins de 3 minutes. Grâce à sa petite taille, on n’hésite pas à l’emporter en week-end, chez des amis… Ne reste plus qu’à acheter les ingrédients !

Raclette à la bougie duo Cookut – 29,90 € - Alice Délice – 80, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Se creuser les méninges

Pour occuper vos longues soirées d’hiver, lancez-vous, seul ou à plusieurs, dans la réalisation de ce joli puzzle de paysage urbain sous la neige. Fabriqué en France à partir d’encre végétale, de papier et carton recyclés issus de forêts durablement gérées, il représente, avec ses 500 pièces, un véritable challenge !

Puzzle “La neige qui tombe” – 28,90 € – Le Lab – 5, rue François-Dauphin, Lyon 2e

Chic et chaleureux

Maison familiale implantée dans l’Oregon, Pendleton est réputée pour la qualité de lainage de ses produits, qu’elle tisse comme à ses débuts, il y a une centaine d’années. Sa collection “National Park”, en référence aux parcs nationaux américains, propose de grands plaids élégants aux couleurs chatoyantes. Sur un canapé, en guise de couverture sur le lit, ils apportent style et convivialité à votre intérieur.

Plaid National Park Glacier – 470 €. Maison Franc – 5, rue Chavanne, Lyon 1er

Et pour les sorties, afin d'éviter les chocs thermiques...

Bonnet stylé

Marque française installée à Troyes, La Chaussette de France vient d’ouvrir sa première boutique lyonnaise. Elle propose des produits de sport mais aussi pour la vie de tous les jours : chaussettes, bonnets, tours de cou… Grâce à sa base de laine, le bonnet côtelé Venus apporte chaleur et douceur, tout en donnant une note chic à votre tenue.

Bonnet Venus – 30 €. - La Chaussette de France – 4, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Manchon tout chaud

Pour affronter les frimas de l’hiver, rien de tel qu’un manchon afin de maintenir ses mains au chaud. Celui de la marque française Skidress a plus d’un atout à faire valoir. En laine de qualité, garni de fourrure en polyester recyclé, il contient une petite poche intérieure dans laquelle on peut glisser son portable ou sa carte bancaire. Il se transforme même en joli sac hivernal grâce à sa fine bandoulière.

Manchon Skidress – 39 €. - Smart – 46, boulevard des Brotteaux, Lyon 6e - Moreteau – 15, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e