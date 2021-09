Covid-19 à Lyon : bientôt la fin du pass sanitaire dans les centres commerciaux

Présent sur le plateau de BFMTV et RMC ce lundi matin, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a annoncé la fin du contrôle du pass sanitaire dans 114 centres commerciaux, de plus de 20 000 mètres carrés en France. Ceux de la Métropole de Lyon et du Rhône seront concernés.

Alors que la situation épidémique s’améliore en France et dans le Rhône, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce lundi matin sur BFMTV et RMC que le pass sanitaire ne serait plus contrôlé à partir de mercredi, dans une grande partie des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Une décision prise en raison de "la baisse du taux d’incidence constatée sur l’ensemble du territoire", précisait un peu plus tard le gouvernement dans un communiqué.

Pour le moment, seuls seront concernés les centres situés dans les départements où le taux d’incidence passe sous la barre des 200. C’est le cas du département du Rhône où, selon les derniers chiffres stabilisés, le taux d’incidence est désormais de 181. Le pass sanitaire ne sera donc plus exigé à l’entrée des treize établissements du Rhône et de la Métropole de Lyon où il était jusqu’ici contrôlé. À savoir :

La Confluence (Lyon 2e)

La Part-Dieu (Lyon 3e)

Auchan (Caluire-et-Cuire)

Grand Ouest (Écully)

Carrefour (Francheville)

2 Vallées (Givors)

St Genis 2 (Saint-Genis-Laval)

Porte des Alpes (Saint-Priest)

7 Chemins (Vaulx-en-Velin)

Carré de Soie (Vaulx-en-Velin)

Carrefour (Vénissieux)

Ikea (Vénissieux)

Hors de la métropole de Lyon, le Géant Casino de Villefranche-sur-Saône, au nord de la capitale des Gaules, sera lui aussi exempté du pass sanitaire.

