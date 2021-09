Coronavirus : à Lyon et dans le Rhône, la baisse du nombre de nouveaux cas continue, le point ce lundi en chiffres et en graphique

Le nombre de nouveaux cas de covid-19 est reparti à la baisse dans le département du Rhône. Depuis le 15 août. A l'image du reste de la France. Décryptage en chiffres et en graphique.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au jeudi 2 septembre, le taux d'incidence est de 181 (les données prennent donc en compte la période entre le vendredi 27 août et le jeudi 2 septembre.

Taux d'incidence dans le Rhône :

10 juillet : 36

20 juillet : 186

27 juillet : 310

28 juillet : 312

30 juillet : 319

3 août : 305

6 août : 301

12 août : 311

19 août : 278

26 août : 237

29 août : 214

30 août : 198

2 sept : 181

7 habitants sur 10 dans le Rhône sont complètement vaccinés

Lyon Capitale vous propose un point, dans le Rhône, par catégorie d'âge. Cela concerne les personnes complètements vaccinées dans le département.

Deux mois et demi après l’ouverture de la vaccination aux 12-17 ans, le 15 juin, 45,5 % des jeunes de cette catégorie d’âges sont complètement vaccinés, alors qu’ils étaient encore moins de 20 % à posséder un schéma vaccinal complet fin juillet.

Au-delà de 25 ans, toutes les catégories d'âge ont, au minimum, plus de 80 % de complètement vaccinés dans le département du Rhône.

Situation sous contrôle dans les hôpitaux lyonnais

Dans les hôpitaux de Lyon, la situation est sous contrôle. On est très loin, à Lyon, des pics d'hospitalisation et de réanimation des trois premières vagues.

51 personnes sont en "réa" (le 2 septembre) pour covid-19 dans les HCL, un chiffre assez stable depuis plusieurs semaines. Pour mémoire, au plus fort de la 1re vague, 152 malades du Covid-19 étaient en réanimation dans les HCL, 172 au pic de la 2e vague et 152 au plus fort de la 3e. Au 30 août ils sont 51, la situation reste donc sous contrôle, mais est scrutée de près.