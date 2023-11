Cyclopolis, le site qui veut faire la lumière sur l’avancée des Voies lyonnaises

Alors que seulement 8 km de Voies lyonnaises ont été réalisés en trois ans par la Métropole de Lyon, la Ville à Vélo lance une plateforme pour suivre au quotidien la construction du réseau cyclable métropolitain, au-delà des promesses politiques.

"Nous avons déjà concerté sur 200 km de ligne, on avance bien et vite", assurait au mois de septembre Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon au moment de dresser un premier bilan du développement des Voies lyonnaises. Ce réseau d’autoroutes à vélo sur lequel la majorité écologiste sera attendue au tournant au moment de dresser son bilan en 2026.

"On n’est qu’à 3 km. C’est vraiment ridicule"

Présenté lors des élections de 2020 sous l’appellation REV (réseau express vélo), ce réseau dont la majorité a fait un symbole de son mandat, peine toutefois à se développer. L’objectif de 250 kilomètres de pistes cyclables, qui devait initialement être atteint en 2026, a finalement été revu à la baisse et le rendu devrait plutôt être de l’ordre de 200 km. Toutefois, l’objectif final reste le même assurait Bruno Bernard au mois de septembre, à savoir atteindre 320 km d’ici à 2030.

Malgré ces belles promesses, force est de constater qu’arrivé à l’automne 2023 celui-ci ne compte que 35 kilomètres. Dont seulement huit nouveaux kilomètres. Le reste étant fait de pistes cyclables déjà existantes, qui ont été intégrées aux Voies lyonnaises. "Et encore, on est sympa parce que dans les huit nouveaux kilomètres on a compté certains aménagements qui ont été inaugurés sous ce mandat, mais qui ont été lancés sous le précédent. Si on compte vraiment les kilomètres lancés par la nouvelle majorité et qui ont été réalisés, on n’est qu’à 3 km. C’est vraiment ridicule", explique Thibault Chardey le coprésident de la Ville à Vélo.

"On constate que le réseau a du mal à se mettre en place, les travaux ont tardé à se lancer et on avait besoin d’objectiver l’état du reste à faire des promesses politiques" Thibault Chardey, coprésident de la Ville à Vélo

Ce dernier qui suit avec attention le développement du réseau peine "pour l’instant à croire" que les promesses de la Métropole de Lyon soient réalisées d’ici 2026. Pour "mettre la pression" à la collectivité et tenir le public informé de l’avancée du projet, au-delà des effets d’annonces, l’association à donc développé une plateforme de suivi des Voies lyonnaises.

Tracer l'avancée des travaux

"L’idée de Cyclopolis c’est de pouvoir tracer tout cela [l'avancée des travaux, NDLR] et de partager à tous les Grands Lyonnais les informations que l’on a et qui sont publiques, mais difficile à trouver, pour que chacun à son niveau puisse inciter ses mairies et ses élus métropolitains à aller plus vite sur cet enjeu important pour la mobilité des Grands Lyonnais", précise Thibault Chardey. Pour cela, Cyclopolis se repose pour le moment sur une carte interactive mettant en évidence les aménagements terminés, ceux en cours, ceux à venir et ceux qui ont été abandonnés.

À terme, l’idée de la Ville à Vélo est de développer cette plateforme pour en faire l’outil de référence sur la pratique du vélo dans la métropole de Lyon. Outre le développement d’un volet sur les compteurs à vélo, "pour montrer l’évolution constante de la pratique du vélo dans la métropole", l’association souhaite y intégrer les promesses pour le vélo de chacun des futurs candidats aux élections métropolitaines. "Cela permettrait de montrer aux citoyens le futur réseau des Voies lyonnaises 2032 vu par eux", explique Thibault Chardey, qui espère que d’ici là, en 2024 et 2025, "il y ait une accélération de leur développement". Et d’ajouter taquin, "en même temps ce n’est pas très difficile puisqu’ils ont fait 3 km en 3 ans".

