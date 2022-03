À un an et demi du coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby en France, le 8 septembre 2023, les équipes étrangères déjà qualifiées prospectent pour trouver leur camp de base. L’annonce n’a pas encore été officialisée, mais l’équipe de Nouvelle-Zélande devrait s’installer à Lyon.

La venue des triples champions du monde Neo-Zelandais à Lyon en 2023 était déjà actée depuis de nombreux mois, les All Blacks devant disputer au Groupama Stadium deux matchs de poule contre l’Italie, le 29 septembre, et l’Uruguay, le 5 octobre. Ce qui ne l’était pas et qui ravira sans doute plus d’un fan de rugby lyonnais c’est que la Nouvelle-Zélande devrait selon toute vraisemblance installer son camp de base dans la Capitale des Gaules, au moins pour le début du mondial.

🏈 Après la victoire française ds le tournoi des 6 nations, #Lyon a un fol espoir : avoir le privilège d'accueillir le camp de base des Blacks pour la coupe du monde de rugby 2023 !

Rien n'est acquis, notre candidature est solide et nous y croyons très fort, quelle fête ce serait pic.twitter.com/U46gs8O0yx — Julie Nublat-Faure (@NublatFaure) March 21, 2022

Le site du Lou Rugby mis à contribution ?

"Lyon a un fol espoir : avoir le privilège d'accueillir le camp de base des Blacks pour la coupe du monde de rugby 2023 ! Rien n'est acquis, notre candidature est solide et nous y croyons très fort, quelle fête ce serait", écrivait ainsi sur Twitter l’élue. Quelques heures plus tard, Julie Nublat-Faure filait cette fois la métaphore sportive pour tempérer quelque peu les ardeurs en précisant "On n'a pas aplati, y a juste mêlée à 5 mètres avec introduction pour nous".

Reste que le génie est désormais sorti de sa boîte et que l’idée de voir l’une des meilleures équipes du monde s’entraîner à Lyon est loin d’être utopique. Selon le service des sports du Progrès, l’affaire serait même bouclée et les All Blacks auraient ainsi prévu de séjourner plus d’un mois entre Rhône et Saône, soit jusqu’à la fin des phases de poule le 8 octobre. Le quotidien régional précise que les Néo-Zélandais devraient s’entraîner dans les installations du Lou Rugby à Gerland. Un site où ils pourraient même loger, s’ils venaient à s’installer dans l’Hôtel qui doit être construit dans l’enceinte de Gerland.