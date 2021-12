Coupe de France : le derby Lyon-La Duchère - Saint-Étienne se jouera sans les supporters des Verts

Les joueurs de Saint-Étienne se déplacent ce dimanche 19 décembre au stade de Balmont pour affronter l’équipe de Lyon-La Duchère, à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France. Un match aux airs de derby entre Les Sangs et Or et les Verts, qui ne pourront pas compter sur leurs supporters, privés de déplacement par la préfecture.

Très attendu par les supporters de Lyon-La Duchère, le derby contre l’ASSE qui se déroulera ce dimanche 19 septembre à 13h45 heures au stade de Balmont, dans le 9e arrondissement, se fera sans les fans des Verts. En effet, « afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public » lors et en marge de ce 32e de finale de Coupe de France, la préfecture a pris un certain nombre de mesures.

Ainsi, toute personne se « prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE ou se comportant comme tel » sera interdite de déplacement à l’intérieur et aux abords du stade de Balmont le 19 décembre de 8 heures à minuit. À cela s’ajoute une interdiction de stationner dans le centre-ville de Lyon et de se déplacer entre les communes de la Loire, de l’Isère, de la Drôme, du Rhône, de l’Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l’Allier, de la Saône-et-Loire et de Lyon.

Par ailleurs, l’utilisation, le transport et la possession de pétard et d’engins pyrotechniques sera interdite dimanche dans et autour du stade de La Duchère, ainsi que dans le centre de Lyon.

