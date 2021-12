Coupe de France : la billetterie pour le derby Lyon-La Duchère - Saint-Etienne ouvre ce samedi

La billetterie pour le match des 32e de finale de Coupe de France, opposant Lyon - La Duchère à Saint-Etienne, ouvre ce samedi 11 décembre à 20 heures.

"Le rêve devient réalité" titre le compte officiel de Lyon La Duchère dans une publication Facebook. L'équipe du quartier de La Duchère accueille Saint-Etienne en 32e de finale de Coupe de France, dans un match qui s'annonce forcément particulier du fait de la proximité des deux clubs. Les supporters de toujours - ou d'un jour - devront attendre samedi 11 décembre à 20 heures pour obtenir leur place au "mythique Stade Balmont", terrain de Lyon La Duchère.

La marche semble cependant haute pour les amateurs de La Duchère : 4 divisions séparent les deux clubs. Les Sangs et Or de Lyon La Duchère sont actuellement 7e de National 2 tandis que les Verts de Saint-Etienne sont en grande difficulté dans leur championnat et pointent à la dernière place de Ligue 1.