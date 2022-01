Lyon-La Duchère : Mathis Louiserre de retour au club

Ancien pensionnaire du centre de formation de l'Olympique lyonnais, le milieu de terrain isérois Mathis Louiserre arrive dès janvier au club de Lyon-La Duchère, qui ne lui est pas tout à fait inconnu.

Après six mois passés dans l'effectif du club de l’Olympique Saint-Quentin, en championnat de Nationale 2, Mathis Louiserre fait son retour dans le Rhône. Mais pas à l'Olympique lyonnais - où il a été formé et avec qui il a joué avec la réserve en 2018-2019. Le natif de Grenoble rejoint pour six mois minimum le club de Lyon-La Duchère.

Retour au bercail

Cette arrivée n'est pas le fruit du hasard. Le joueur a déjà joué sous les couleurs rouges et jaunes de l'autre club de Lyon, lors de la saison 2020-2021. Il avait quitté le club pour un autre défi mais, finalement, il y revient avec de nouvelles intentions.

"Je suis extrêmement heureux de faire mon retour. La Duchère, c’est un club que j’affectionne particulièrement et où je connais pas mal de monde. Le groupe est réputé pour être travailleur avec des joueurs talentueux qui ont de l’ambition. J’ai quitté mon précédent club car le projet sportif proposé par La Duch’ me convient mieux. On avait un bon groupe l’année dernière mais la mayonnaise n’a jamais pris, cependant, je pense que cette année, c’est différent. Le club a fait table rase et on va repartir de plus belle pour cette deuxième partie de saison", a-t-il déclaré lors de l'annonce de son retour.

Le gaucher de 21 ans rejoint une équipe actuellement 10e de la poule C de Nationale 2, dont l'entraîneur a changé il y a quelques semaines.