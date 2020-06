Coronavirus : tout savoir ce samedi sur l'épidémie à Lyon et dans la région en 5 chiffres clés

Presque un mois après le début du déconfinement, la baisse des patients hospitalisés des suites du covid-19 est significative à Lyon et dans la région. 3000 personnes sont mortes du coronavirus dans la région. Le point en chiffres ce samedi matin.

Mais il y a tous les jours, encore, des patients qui entrent à l'hôpital des suites du covid-19 dans la région.

Pour résumer, en 5 chiffres clés, la situation ce samedi matin à Lyon et dans la région :

- 85 personnes sont hospitalisées dans les services de réanimation de la région ce samedi matin (-9 en 24h). A titre de comparaison, il y avait 783 personnes en réanimation dans la région au plus fort de la crise, le 6 avril. Rappelons aussi au départ que les capacités d'accueil en réanimation dans la région étaient de 550 lits au début de la crise. Elles ont été augmentées à 900 puis 1200 lits.



- 44 patients sur les 85 hospitalisés en réanimation dans la région sont hospitalisés dans le seul département du Rhône. Le département du Rhône est le plus touché par l'épidémie dans la région. Et de loin. Mais cela s'explique. C'est aussi de loin le plus peuplé. C'est aussi celui qui dispose, et largement, des capacités hospitalières les plus importantes. A titre de comparaison, il y avait 300 personnes en réanimation dans le Rhône au plus fort de la crise, le 6 avril.

- 3000 personnes sont mortes du coronavirus covid-19 depuis le début de l'épidémie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 1694 personnes sont décédées à l'hôpital (d'après un dernier bilan jeudi 4 mai au soir), 1299 décès ont été répertoriés dans les EHPAD de la région (d'après un bilan arrêté le mardi 2 mai midi).

- 1100 décès ont été recensés dans le seul département du Rhône (633 dans les hôpitaux, 474 dans les EHPAD du département). En France, plus de 29 000 personnes sont mortes des suites du coronavirus depuis le début de l'épidémie.

- 12 foyers de contamination au coronavirus covid-19 sont actuellement en cours d'investigation dans la région, dont 2 dans le département du Rhône. "En Auvergne-Rhône-Alpes, au 3 juin, on dénombre 12 clusters en cours d’investigation, soit 6 de plus par rapport à la semaine dernière", explique Santé Publique France. En savoir plus sur ces foyers de contamination dans la région ici.