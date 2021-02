Coronavirus : situation "préoccupante" dans 10 départements, et à Lyon ? Et dans la région ?

Rue Mercière à Lyon lors du couvre-feu. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La situation sanitaire « se dégrade » et « est très préoccupante dans une dizaine de départements », a expliqué ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Lyon est-il concerné ? Et les départements de la région ? Aucun département de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est parmi les 15 départements où le virus circule le plus actuellement. Décryptage.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est en nette hausse dans plusieurs départements. Cette dégradation "impose des mesures rapides et fortes", a ajouté Gabriel Attal. Le Premier Ministre, Jean Castex, doit tenir une conférence de presse jeudi.

La circulation du virus à un instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus à un instant t sur un territoire.

Aucun département de la région n'est parmi les 15 départements où le virus circule le plus

D'après les dernières données dont nous disposons, des données stabilisées s'arrêtant au samedi 20 février, le taux d'incidence est de 185 en moyenne (+6 en deux jours) dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les chiffres de Santé publique France prennent en compte la période du dimanche 14 février au samedi 20 février. Ce taux d'incidence est en moyenne de 205 en France. La région AURA, longtemps la région de France la plus touchée en octobre-novembre, est désormais en-dessous de la moyenne nationale. Le taux d'incidence est de 384 en PACA, de 300 dans les Hauts-de-France et de 277 en Ile-de-France. Le virus circule largement plus dans ces régions qu'en Auvergne-Rhône-Alpes actuellement.

Par départements, toujours d'après des données stabilisées au 20 février, le taux d'incidence est de :

Alpes-Maritimes : 591

Pas-de-Calais : 349

Bouches-du-Rhône : 333

Var : 314

Seine-Saint-Denis : 314

Moselle : 312

Seine : 301

Nord : 300

Val-de-Marne : 298

Somme : 294

Seine-et-Marne : 280

Val d'Oise : 275

Oise : 262

Essonne : 255

Hauts-de-Seine : 241

Aucun département de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est parmi les 15 départements où le virus circule le plus actuellement. La Drôme (233) et le Rhône (221) sont les deux départements de la région les plus touchés. Pour l'instant, pas d'explosion de nouveaux cas dans la région. Malgré l'arrivée des variants.

