Coronavirus : quel nouveau département en zone rouge dans la région ?

Peu touché jusqu'à présent, l'Ardèche a recensé cette semaine une forte hausse des cas de coronavirus. Le département a dépassé le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitant et va passer en zone rouge.

"En une semaine, nous avons pris plus de 10 points, se désole la préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman, interrogée par le Dauphiné Libéré. C'est une catastrophe." L'Ardèche en effet, peu touché jusqu'à présent, connaît une forte hausse des contaminations de coronavirus. Ce lundi 5 octobre, le département vient de passer le seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants et devrait donc passer en zone rouge sous peu. La semaine dernière, le taux d'incidence était de 38,9 cas pour 100 000 habitants.

En attendant le décret ministériel entérinant le passage de l'Ardèche en zone rouge, la préfète a décidé de prendre certaines mesures d'avance. Le masque est désormais obligatoire dans le département, pour les adultes et adolescents de plus de 11 ans, dans tous les rassemblements de plus de 10 personnes. Les manifestations sportives et culturelles de plus de 10 personnes devront être présentées en amont à la préfecture qui autorisera ou non leur tenue, au cas par cas.

Le taux d'incidence étant particulièrement élevé chez les plus jeunes, des mesures ont également été prises dans les écoles pour limiter la circulation du virus : les changements de classe des élèves devront être évités, la pause déjeuner étalée pour désengorger les cantines et les sections sportives fermées au moindre cas de coronavirus détecté parmi les élèves de celles-ci.