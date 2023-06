Escapades : sport et nature dans les hautes vallées ardéchoises

Cet été, cap au sud en direction du territoire préservé des Hautes Vallées de l’Ardèche, à deux heures de Lyon, pour des vacances décoiffantes au cœur de paysages d’exception.

Les Hautes Vallées de l’Ardèche, c’est ce territoire verdoyant qui s’étend autour du Cheylard, à deux bonnes heures de route depuis Lyon.

Un écrin de verdure en plein cœur de l’Ardèche qui garde jalousement son patrimoine naturel unique, loin de la foule qui se presse chaque été dans le sud du département.

Des prairies verdoyantes à perte de vue et des lacs aux eaux d’un bleu profond qui invitent aux longs piqueniques, des forêts denses où se perdre l’espace d’un après-midi, des crêtes dentelées qui tenteront les plus hardis… Un paysage plein de charme et de contrastes, typique de l’Ardèche.

À découvrir en douceur, au plus près de cette nature encore indomptée, à pied ou à vélo.

Saint-Pierreville © David Méchin

Randos sur mesure

Au programme : 800 kilomètres et autant de sentiers pour arpenter les Hautes Vallées de l’Ardèche. Des balades à la journée entre les châtaigniers aux périples de plus d’une semaine à travers des contrées secrètes, il y en a pour tous les goûts, les âges et les niveaux.

À ne pas manquer, l’un des sentiers de grande randonnée (GR) sillonnant le territoire : le méconnu GR7, qui parcourt la France en une longue diagonale, du Ballon d’Alsace jusqu’en Andorre, traverse une partie des Hautes Vallées, sur les traces du GR420, plus court, également connu sous le nom de Tour du Haut-Vivarais. Le point de départ et d’arrivée habituel de ce dernier est la petite ville de Saint-Agrève, à deux heures de route de Lyon.

• Topoguide disponible à l’office de tourisme Ardèche Hautes Vallées - 4B, rue Saint-Joseph, Le Cheylard - 04 75 64 80 97

Que diriez-vous de faire un bout de chemin en compagnie de Harry, Socrate, Lili et Plume ? Les sympathiques ânes gris des Escapades d’Artémis vous guideront l’espace d’une journée ou d’une demi-journée, pour une randonnée accessible à tous. Si vous leur demandez gentiment, ils accepteront peut-être même de porter vos affaires ! Petit plus : les Escapades d’Artémis proposent aussi de vous enseigner les secrets de la cueillette des myrtilles sauvages et des châtaignes, ainsi que la bonne utilisation des plantes sauvages… De quoi épater votre famille ou vos amis lors de la prochaine balade en forêt du dimanche.

• Plus d’informations sur www.lesescapadesdartemis.fr

La chapelle du Rocher de Soutron © David Méchin

Géosites des Hautes Vallées d’Ardèche

Pour leur beauté brute, et ce qu’ils témoignent du riche passé du coin, les géosites des Hautes Vallées d’Ardèche font partie des incontournables.

Ces sites naturels ont été classés à l’Unesco en raison de leur caractère géologique unique et de leur importance patrimoniale reconnue internationalement.

C’est le cas des impressionnantes coulées basaltiques de Saint-Clément, à une petite demi-heure de route de Saint-Agrève. Ces flots de lave issus du massif du Mézenc se sont accumulés pendant des millions d’années pour former ces étonnants gradins qu’un sentier géologique de 2,5 kilomètres permet d’aller voir de plus près.

En suivant les sinueuses petites routes ardéchoises sur une vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Clément, vous arriverez au village d’Arcens. De là, une jolie balade permet de découvrir le Rocher de Soutron et sa chapelle du XVIIe siècle, perchée à 1 137 mètres d’altitude. Un endroit qui n’a pas été choisi par hasard, en témoigne le magnifique panorama sur les vallées des Boutières et le massif du Mézenc.

Le GR340 offre un panorama exceptionnel sur les monts d’Ardèche © Lucas Paulin

Le chemin de Saint-Régis

Pour une expérience sportive 100 % nature et déconnexion, direction Le Puy-en-Velay, à moins de deux heures de route de Lyon. Préfecture de la Haute-Loire, cette ville de caractère est également le point de départ du GR430, plus connu sous le nom de chemin de Saint-Régis.

Une belle boucle de 201 kilomètres, à travers les plateaux du Velay et du Mézenc, du Vivarais mais aussi du massif du Meygal. Un périple de neuf jours dans les pas de saint Régis, le patron des dentellières, dont de nombreux Ardéchois ont hérité du prénom.

Le tracé du GR sillonne le territoire des Hautes Vallées de l’Ardèche sur 34 kilomètres, dans le pays de Saint-Agrève. Neuf heures de marche à la découverte des landes, prairies, rivières et lacs du plateau, à plus de 1 000 mètres d’altitude.

Vous croiserez notamment la tête arrondie du mont Chiniac, qui veille sur Saint-Agrève, à la limite du plateau et des vallées. Son sommet, à 1 126 mètres, offre un panorama exceptionnel sur les monts d’Ardèche et les Alpes par temps clair. Le spot idéal pour un piquenique au soleil !

• Plus d’informations sur www.ardeche-hautes-vallees.fr

Tous en selle !

Avec ses crêtes, ses plateaux et ses vallées, le territoire ardéchois s’arpente merveilleusement bien à vélo. Imaginez-vous rouler dans une forêt silencieuse, sous les lourdes frondaisons des châtaigniers, d’où s’échappent quelques rais de lumière dorée… Une parenthèse hors du temps.

La Dolce Via © Paul Villecourt - outdoor-reporter.com

Pour une itinérance tranquille, optez pour la Dolce Via. Comme son nom l’indique, cet itinéraire est placé sous le signe du plaisir et de la détente.

Cette belle voie de 90 kilomètres, aménagée et sécurisée sur l’ancienne voie ferrée du territoire, relie La Voulte-sur-Rhône à Saint-Agrève et Le Cheylard à Lamastre.

En selle, profitez de la sérénité qui se dégage des paysages ardéchois, au fil des viaducs, tunnels, ponts et lacets de l’Eyrieux.

• Plus d’informations sur www.dolce-via.com

Un parcours VTT de 315 kilomètres traverse l’Ardèche © David Méchin

Au Cheylard, à un peu plus de deux heures de route de Lyon, l’espace VTT Val’Eyrieux Monts d’Ardèche, labellisé par la Fédération française de cyclisme, vous propose de découvrir 43 circuits de VTT balisés aux difficultés variables, ainsi qu’un Tour de Pays de 126 kilomètres.

• Plus d’informations sur rando.ardeche-hautes-vallees.fr

Vous en voulez plus ? Pas de problème ! Que diriez-vous de tenter la grande traversée de l’Ardèche ? Un périple de plus de 315 kilomètres à VTT, faisable en une semaine environ, qui traverse l’Ardèche du nord au sud, d’Annonay à Bourg-Saint-Andéol. Un départ est également possible de Saint-Félicien, pour rejoindre Saint-Agrève en passant par Devesset et son superbe lac, sur une variante de 50 kilomètres.

• Plus d’informations sur sitesvtt.ffc.fr

Buller dans les eaux ardéchoises

L’Ardèche est connue pour ses forêts de châtaigniers, mais aussi pour ses (nombreux) plans d’eau. Sertis au creux de prairies verdoyantes, cachés sous les frondaisons… Il y en a partout.

Base aquatique Eyrium © Claire Allègre

Au détour de la Dolce Via, vous découvrirez par exemple la base aquatique Eyrium, à deux heures de voiture de Lyon – dix minutes du Cheylard. 1 600 m² de toboggans, jeux pour enfants, pataugeoire, coin piquenique, bar, jeux de boules et d’eau, tennis de table, volley-ball, minigolf… L’endroit idéal pour une journée détente en famille ou entre amis !

• Base aquatique Eyrium - Au bord du lac des Collanges, Les Nonières - 04 75 29 34 65 ou 04 75 64 80 97

Le lac de Devesset est classé zone Natura 2000 © Lucas Paulin

À dix minutes de route au nord de Saint-Agrève – deux heures plein sud depuis Lyon –, le lac de Devesset est un incontournable. Là-bas, impossible de résister à l’appel de ce large plan d’eau classé zone Natura 2000, blotti au milieu d’une prairie accueillante. Après une bonne baignade ou une initiation à la voile, prenez le temps de piquer un petit somme à l’ombre des bosquets de conifères odorants.

• Plus d’informations sur www.lac-de-devesset.fr

Un paradis pour les pêcheurs © Lucas Paulin

Sur le chemin de Saint-Régis, à une demi-heure de marche au sud de Saint-Agrève, le lac de Véron est le paradis des pêcheurs. Une passion que la Fédération départementale de pêche de l’Ardèche a souhaité transmettre, en aménageant un centre de pêche et de découverte du milieu aquatique autour du lac. L’été, petits et grands pourront y découvrir des techniques de pêche ludiques et récréatives. Alors, ça mord ?

• Plus d’informations sur www.peche-ardeche.com

Automnal gourmand

Comment parler de l’Ardèche sans évoquer la fierté locale ? Les châtaigniers, omniprésents dans le département, sont exploités depuis le XIIIe siècle au moins.

Le goût sucré de la châtaigne et sa texture onctueuse en font un fruit particulièrement apprécié : nature, en accompagnement dans les plats, en soupe, en crème, en dessert…

Depuis 2014, la “châtaigne d’Ardèche” est une appellation d’origine protégée (AOP) exigeante, qui couvre 188 communes ardéchoises.

La “châtaigne d’Ardèche” est une appellation d’origine protégée (AOP) © Ardèche Hautes Vallées

Actuellement, l’Ardèche est le premier producteur de châtaignes avec 5 000 tonnes par an, soit la moitié de la production française.

Retrouvez une belle sélection de produits autour de la châtaigne à la Maison du châtaignier de Saint-Pierreville, à une petite heure de route du Cheylard.

• Plus d’informations sur www.ardeche-hautes-vallees.fr

Chaque année, la récolte des châtaignes, à l’automne, donne lieu à de grandes fêtes appelées Castagnades. Cette année encore, le territoire des Hautes Vallées de l’Ardèche a décidé d’étendre les festivités avec un Automnal gourmand, troisième édition. Animations, visites gourmandes chez les producteurs et ateliers se succéderont pour vous faire découvrir trois trésors ardéchois : la châtaigne, bien sûr, mais aussi la courge et le champignon, sublimés par des chefs locaux. Miam !

• L’Automnal gourmand – Du 30 septembre au 5 novembre Plus d’informations et réservations sur www.automnal-gourmand.fr

Où se loger ?

• Les Escapades d’Artémis - 241, impasse de Garnier, Albon-d’Ardèche

06 07 32 29 17

• Gîte Les Combes - 970, route des Combes, Accons

06 50 09 42 96 - 04 75 29 44 01

• Gîte Pioullouse et camping du lac de Devesset

560, chemin du Lac, Devesset - 04 75 30 00 37

• Le Triskèle - 25, place de l’Église, Rochepaule

06 60 97 21 47

Où se restaurer ?

• Le 1050 - 150, place de la Gare, Saint-Agrève

04 75 30 10 12 / 06 33 16 66 58

• La Table d’Éole - 26, rue de la Place, Saint-Clément

04 75 64 08 19

• L’O à la bouche - Base aquatique Eyrium Lac des Collanges, Le Cheylard

04 75 29 76 98

À ne pas manquer

• Juillet et août : Les Estivales (ateliers, dégustations, visites guidées)

• Week-end du 15 et 16 juillet : La Fête médiévale au château de La Chèze

• Du 11 au 13 août : L’EstiVAL (festival de spectacle vivant) au Cheylard

• Du 11 au 15 août : Equiblues (festival rodéo, western et country music) à Saint-Agrève

• Du 30 septembre au 5 novembre : L’Automnal gourmand (animations, visites gourmandes et ateliers)