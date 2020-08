Coronavirus : Lyon et Villeurbanne "seront un point de difficulté pour septembre"

Le nombre de cas de covid-19 augmente en France ces derniers jours. Mais c'est surtout la rentrée de septembre qui inquiète les autorités. Avec notamment la reprise, en masse, des activités. Surtout dans les grandes villes françaises.

"Vingt grandes métropoles françaises seront un point de difficulté pour septembre, a prévenu Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, ce lundi sur Europe 1. Lyon et Villeurbanne sont notamment concernées. "C'est là où il y a le travail et les transports, et où les risques sont les plus importants", a-t-il ajouté.

"Nous allons être particulièrement attentifs et nous avons en tête l'idée que se mette en place une réflexion avec les grandes métropoles pour anticiper les mesures à prendre pour la rentrée de septembre", a-t-il insisté.