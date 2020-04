Coronavirus : le point à Lyon et dans le Rhône ce samedi matin

La France, d'après le dernier bilan, compte 13 000 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Et à Lyon ? Et dans le Rhône ? Quel est le bilan ? Est-ce que l'épidémie est toujours en progression ? Est-ce que les hôpitaux sont saturés ? Décryptage.

La France, d'après le dernier bilan vendredi soir, compte 13 000 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Plus de 30 000 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 7 000 en réanimation.

Dans le Rhône, 295 décès étaient à déplorer vendredi soir à l'hôpital depuis le début de l'épidémie.

Environ 1200 personnes hospitalisées depuis une semaine

Près de 1200 personnes sont hospitalisées (1194 exactement). Le confinement semble porter ses fruits. En France comme dans le département du Rhône. "Un très haut plateau semble s'amorcer", explique le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

Il y avait 1250 personnes hospitalisées le dimanche 5 avril, il y a 5 jours. Le solde entre le nombre d'entrées et de sorties à l'hôpital n'est plus forcément positif tous les jours depuis une semaines. Et ça, c'est un début d'éclaircie.

Les hôpitaux lyonnais tiennent le choc

La pression sur les services de réanimation de la région Auvergne-Rhône-Alpes est aussi un peu moindre. Les hôpitaux lyonnais restent très sollicités, extrêmement sollicités, mais les capacités d'accueil dans le département permettent toujours d'accueillir tout le monde. Tous les malades. Environ 270 patients étaient en réanimation dans le département vendredi.

Mais pour que cela dure, le respect du confinement est capital. Même au jour 26 de confinement, ce samedi.

Point très positif aussi. On guérit du coronavirus. Pas seulement chez soi, avec de faibles symptômes. Mais aussi à l'hôpital. Dans le Rhône, depuis le début de l'épidémie, 968 personnes qui avaient été hospitalisées ont pu sortir de l'hôpital.

