Coronavirus : la vaccination bientôt ouverte à tous en France ? La réponse de Macron

Pour l'instant, seuls les Français de + de 60 ans, ou ceux de - de 60 ans ayant une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19, peuvent se faire vacciner. Est-ce que le calendrier va être accéléré ?

Le gouvernement français va-t-il ouvrir la vaccination à tous ? "Pas tout de suite. On peut optimiser le fonctionnement de nos 1700 centres de vaccination. On va continuer à prioriser par âge parce que c’est le plus efficace. La vaccination des plus vulnérables fait baisser la pression sur les services hospitaliers", a insisté Emmanuel Macron ce jeudi.

"Mais nous avons des doses en stock. Nous allons donc ouvrir à compter du 1er mai la vaccination à tous les plus de 18 ans qui ont une surcharge pondérale sérieuse (indice de masse corporelle supérieur à 30). J'invite les 2,3 millions de Français concernés à se rendre dans les centres de vaccination dès ce week-end", a-t-il ajouté.

