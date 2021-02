Coronavirus : la situation "se dégrade", le Premier ministre va prendre la parole ce jeudi à 18h

Photo by Valery HACHE / AFP)

La situation sanitaire « se dégrade » et « est très préoccupante dans une dizaine de départements (en France) », a expliqué ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le Premier ministre, Jean Castex, va prendre la parole, ce jeudi à 18h.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est en nette hausse dans plusieurs départements. Cette dégradation "impose des mesures rapides et fortes", a ajouté Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

Le Premier Ministre, Jean Castex, doit tenir une conférence de presse jeudi à 18h, accompagné du ministre de la Santé, Olivier Véran. Que vont-ils annoncer ?

Un confinement pour les deux prochains week-ends a d'ores et déjà été annoncé autour de Nice et de Dunkerque, deux villes très touchées par la circulation du virus actuellement. Une dizaine de départements sont dans le rouge actuellement, notamment en Ile-de-France, en PACA et dans les Hauts-de-France.

La région AURA plutôt épargnée pour l'instant

Pour l'instant, la région Auvergne-Rhône-Alpes est relativement épargnée. Lyon Capitale vous proposait mercredi un point sur la circulation du virus dans la région (à lire ici). Peu d'évolution ce jeudi. Aucun département de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est parmi les 15 départements où le virus circule le plus actuellement. Pour l'instant, pas d'explosion de nouveaux cas dans la région. Malgré l'arrivée des variants.

