Coronavirus : la fin du masque en extérieur, c'est pour "bientôt" en France ?

(Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Obligatoire depuis des mois, le port du masque en extérieur pourrait-il ne plus être obligatoire ? "On y arrivera bientôt", souffle le ministre de la Santé, Olivier Véran.

La France va "bientôt" arriver à un point où le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, a murmuré le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur BFMTV, sans vouloir donner de date. Le ministre de la Santé ne s'est pas avancé sur une date. "On n'en est pas encore là en France. On y arrivera bientôt", a-t-il répondu.

"Quand vous êtes dehors, dans le centre d'une grande ville, avec plein de boutiques, vous allez faire la queue dehors, vous allez manger, vous allez croiser des gens etc. Là, tant qu'on n'a pas un niveau de couverture vaccinale adéquate, il paraît plus prudent de maintenir l'obligation de port du masque", a ajouté Olivier Véran.

En revanche, "si vous êtes seul ou quelques-uns dans un très grand espace, très aéré comme une plage, une montagne, une forêt, un parc, une rue déserte, là on doit pouvoir être rapidement amené à revenir sur l'obligation du port du masque dans cette situation", selon le ministre de la culture. "Si la circulation du virus continue à baisser, ça va être rapidement envisagé", a conclu le ministre de la Santé. Dans le Rhône, la baisse est nette depuis un mois (lire notre décryptage ici)

Lire aussi : Coronavirus : avant la réouverture des terrasses à Lyon, le point sur la circulation du virus dans le Rhône (graphique)