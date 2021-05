Coronavirus : avant la réouverture des terrasses à Lyon, le point sur la circulation du virus dans le Rhône (graphique)

Alors qu'une première étape du déconfinement doit débuter ce mercredi 19 mai (réouverture des terrasses et des musées notamment), la circulation du virus continue de nettement baisser à Lyon et dans le Rhône. Décryptage.

Plus que quelques heures. Mercredi, enfin, les terrasses peuvent rouvrir à Lyon. Les musées aussi.

La baisse du nombre de nouveaux cas est nette

La circulation du virus, elle, est en nette baisse depuis un mois. La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire. Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au jeudi 13 mai, le taux d'incidence est de 169 (les données prennent donc en compte la période entre le vendredi 7 mai et le Jeudi 13 mai). Il y a moins d'un mois, le 12 avril, ce taux d'incidence était encore de 518. La baisse est très nette en un mois.

En chiffres, le taux d'incidence dans le Rhône :

13 mai : 169

11 mai : 202

10 mai : 208

9 mai : 219

3 mai : 266

1er mai : 286

30 avril : 309

23 avril : 375

16 avril : 431

12 avril : 518

4 avril : 553 (pic de la 3e vague)

Une baisse accentuée par l'effet "jour férié"

La baisse est claire et nette. Attention, toutefois. Ce taux d'incidence prend en compte les journées du samedi 8 et du jeudi 13 mai, tous les deux fériés. Or, il y a moins de tests les jours fériés. Ainsi, il y a eu beaucoup moins de tests le jeudi 13 que le jeudi 6 mai. Donc le taux d'incidence a forcément baissé. La baisse est claire depuis un mois mais elle est encore accentuée par les récents jours fériés.