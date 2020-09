Coronavirus : de nouvelles annonces à Lyon ? Le ministre de la Santé va s'exprimer jeudi

Mercredi dernier, Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait fait des annonces détonantes en annonçant notamment la fermeture des bars à 22h maximum dans la Métropole de Lyon à partir de ce lundi. Le ministre doit de nouveau s'exprimer ce jeudi. Pour faire un nouveau point. Et "annoncer les décisions prises et les ajustements", dixit Emmanuel Macron.

De nouvelles annonces pour Lyon ? De nouvelles mesures restrictives ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, va faire un nouveau point sur l'épidémie ce jeudi.

"J’ai tenu un Conseil de défense lundi matin, et jeudi le ministre de la Santé et les membres du gouvernement compétents auront à s’exprimer pour, comme chaque semaine (...) annoncer les décisions prises et les ajustements", a expliqué ce mercredi le président de la République, Emmanuel Macron.

"Chaque mesure a un temps de vie de 15 jours" (Macron)

"Chaque semaine le gouvernement doit pouvoir prendre des mesures additionnelles nécessaires en fonction de l'évolution de l'épidémie. Chaque mesure prise a un temps de vie de 15 jours car cela permet de voir son efficacité", a ajouté Emmanuel Macron.

Dans la Métropole de Lyon, depuis ce lundi, les bars doivent fermer au maximum à 22h. Pour 15 jours. Les salles de sports doivent aussi rester fermées. Pour 15 jours.

Lyon bientôt comme Marseille ?

Mais à Marseille, les bars et les restaurant doivent eux rester fermés totalement pendant une semaine. Marseille, où le seuil d'alerte maximum a été atteint la semaine dernière.

Pour l'instant, Lyon est en zone rouge renforcée (juste en-dessous de la zone d'alerte). Mais le taux d'incidence continue de grimper dans la Métropole de Lyon (en gros le virus circule de plus en plus), ce qui laisse craindre un possible passage de Lyon, aussi, en seuil d'alerte maximum. Plus rassurant, dans les hôpitaux, pour le moment, les chiffres sont plutôt stables dans la région depuis quelques jours (lire ici).

Réponse pour Lyon jeudi donc lors de la conférence de presse du ministre de la Santé.

