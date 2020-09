Coronavirus : vers des mesures plus restrictives à Lyon ?

Seul le critère du taux d'occupation des lits en réanimation fait encore tenir Lyon dans le rouge. En cas de dépassement du seuil de 30 %, les bars et restaurants de la ville pourraient être fermés.

C'est en tout cas ce que suggère le journal Le Progrès. En effet, à Lyon comme à Paris et Lille, les indicateurs semblent s'approcher du seuil d'alerte maximum (Taux d'incidence de 250/100 000). Dans la capitale des Gaules, ce taux d'incidence de 257 cas pour 100 000 habitants aujourd'hui. Selon le quotidien, le seul paramètre qui maintient encore la métropole dans le rouge, et non le rouge écarlate est le taux d'occupation des lits en réanimation qui reste inférieur à 30 %. Si ce seuil est dépassé alors des mesures plus contraignantes de fermeture totale des bars et restaurants pourraient être engagées. Selon le dernier bilan de Santé Publique France, 341 patients sont hospitalisés dans le département du Rhône dont 68 en réanimation. Depuis plusieurs jours, la pression hospitalière semble par ailleurs se stabiliser.