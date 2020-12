Coronavirus : dans la région, un quart des patients hospitalisés a moins de 70 ans

Le nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation peine à baisser dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quel est le profil de ces patients, d'après le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France en date du 9 décembre ?

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de nouvelles contaminations ne baisse plus. Dans les hôpitaux, la décrue est de moins en moins palpable et la situation reste tendue avec encore beaucoup plus de patients hospitalisés qu'au pic de la première vague : ils étaient 4641 dans les hôpitaux de la région ce samedi 12 décembre ; 1156 dans les seuls hôpitaux du Rhône. Dans la région, un quart des patients hospitalisés à moins de 70 ans.

Un quart des patients hospitalisés a moins de 70 ans

Les trois-quarts des patients hospitalisés au 9 décembre dans les hôpitaux de la région ont plus de 70 ans. Les octogénaires représentent à eux seuls plus d'un tiers (34 % exactement) des hospitalisations. A noter, près de 20 % des hospitalisations concernent des personnes âgées de 50 à 69 ans tout de même. Quant aux plus jeunes, ils ne sont pas si épargnés que ça : une petite centaine de patients hospitalisés ont moins de 40 ans.

Nombre de personnes hospitalisées par tranches d'âge au 9 décembre :

0-9 ans : 5

10-19 ans : 14

20-29 ans : 27

30-39 ans : 46

40-49 ans : 116

50-59 ans : 299

60-69 ans : 652

70-79 ans : 1154

80-89 ans : 1637

90 ans et plus : 822

9 patients de moins de 40 ans en réanimation

Dans les services de réanimation, la répartition des âges diverge légèrement : plus de 70 % des patients ont entre 60 et 79 ans. Les octogénaires, sur-représentés en hospitalisation conventionnelle, ne représentent que 7 % des réanimations. Chez les plus jeunes, les hôpitaux note tout de même 9 patients de moins de 40 ans en réanimation.

Nombre de personnes en réanimation par tranches d'âge au 9 décembre :

0-9 ans : 1

10-19 ans : 0

20-29 ans : 2

30-39 ans : 6

40-49 ans : 28

50-59 ans : 68

60-69 ans : 182

70-79 ans : 191

80-89 ans : 36

90 ans et plus : 2

